Pampita reveló por qué mostró los chats con Roberto García Moritán: "Me gusta la verdad"

En relación a su separación, la también conductora fue categórica: "No voy a hablar de eso, trato de estar lo mejor posible por mi familia, mis hijos". De manera similar reaccionó al ser preguntada por la causa en Catamarca que tiene en la mira a su ahora expareja, sólo que en esta oportunidad no emitió palabra y continuó buscando su vehículo en las afueras del Aeropuerto.

Seguidamente, los periodistas abordaron los dichos de la madre de García Moritán, quien pidió "piedad" a la modelo luego de que, supuestamente, ella dijera que iba a destruir a su hijo: "Sepan entender, voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado", acotó Pampita.

Por otro lado y en medio de los diversos rumores, la modelo ratificó que no participará en el ciclo de Susana Giménez: "No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado, ojalá ni ahora ni nunca".

pampita volvió a la argentina.mp4

Pampita reveló por qué mostró los chats con Roberto García Moritán

"Ustedes ya me conocen, a mí me importa mucho la verdad y, a veces, si es necesario tener que salir a mostrar la verdad y no queda otra más que mostrar la verdad, me veo en esa situación que obviamente no me gusta, pero bueno, tampoco voy a permitir que digan cosas que no son reales", apuntó la modelo en torno a la divulgación de sus chats con el funcionario porteño.

pampita - roberto garcia moritan Pampita y Roberto García Moritán se separaron a fines de septiembre

Y agregó: "Ojalá se tranquilice todo, no vengan a mi casa por los chicos, porque se ponen re nerviosos y, nada, yo los protejo, entonces no vengan a la puerta de mi casa. No voy a ir a ningún programa, no voy a dar nota en ninguna revista, no me va a pagar nadie por hablar de esto".

"No voy a decir más nada, espero que entiendan y que dejen a la familia acomodarnos", concluyó.