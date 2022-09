Pampita contó cuál fue el tratamiento que se hizo para poder quedar embarazada de Ana

Este tratamiento, Pampita lo realizó durante un tiempo en el que el contexto la obligó a alejarse de los medios. “Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía quién me maquille, me peine, nada... así que todo el proceso hormonal que te revoluciona, y a veces tenés picos de alegría y de tristeza, estuve en mi casa”, indicó.

Pampita recordó todo lo que hizo para poder quedar embarazada de su última hija, Ana García Moritán

El recorrido que hizo la modelo para volver a ser madre quedó registrado en el reality que estrenó hace algunos meses. Y, en ese sentido, aseguró que tenía el deseo de exponer su situación más allá de cuál sea el resultado: “Íbamos a filmar el proceso, pero tuvimos que hacerlo por teléfono. Incluso, si no funcionaba, yo quería que la gente sepa que esa era nuestra decisión”.

Finalmente, el tratamiento sirvió y ella se sintió siempre acompañada por su entorno. “Gracias a Dios lo pude vivir, por esta coincidencia, muy bien al tratamiento. Fue como que salió todo en el momento justo”, completó.