El llanto de Pampita en vivo con una canción de Coldplay

VIDEO EMOCIONANTE Así se quebró en vivo Pampita

pampita fer dente

“Y él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, agregó.

El conductor la contuvo y le dijo unas hermosas palabras: “Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”, aseguró Dente.