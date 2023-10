Mercedes Morán y su anécdota paranormal cuando debutó en teatro

A partir de ahí comenzó a relatar "Pasó una cosa muy preciosa el día que debuté en teatro. La primera vez arriba de un escenario en el teatro Payró, estaba Jaime Kogan, que era el director de ese teatro, una persona super realista",

"Compartíamos el camarín con las otras actrices y terminó el espectáculo, primera vez que sentía un aplauso hermoso, y se llenó el camarín de gente que venía a saludarnos, y no me habían dado tiempo a cambiarme, yo estaba con el vestido del personaje. Entonces agarré mi ropa, y me fui al baño, que estaba en la parte de arriba del escenario", detalló.

Y siguió "Subo para cambiarme porque no quería saludar con el vestidito del personaje, y empiezo a meter la mano para buscar la llave de la luz y encuentro otra mano. No me asusté, pensé que era el asistente de dirección. Y digo '¿sos vos? estoy buscando la luz'. Y nadie me contestó. Lo veo al asistente abajo. Prendo la luz, no había nadie. Y volví pálida, y Jaime Kogan me vio, y me dijo: '¿qué te pasó?'. Le conté y me dijo: 'Quedate tranquila, es una bendición'".

Concluyó la anécdota diciendo "Parece que en ese teatro estaba esta historia de que había una actriz que cada tanto hacía alguna seña y me dijo 'es una buena señal'".