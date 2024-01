Anto Pane se adhiere al paro de la CGT: "Voy a ir al Congreso"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pane_antonela/status/1749791262708736178&partner=&hide_thread=false Mañana me uno al paro general de la CGT y voy a ir al congreso para defender nuestro país… UNIDAD DE LOS TRABAJADORES Y AL QUE NO LE GUSTA, SE JODE, SE JODE — Antonela Pane (@pane_antonela) January 23, 2024

"Mañana no voy a ir hacer un show al Congreso ni voy a hacer topless, voy a marchar como una ciudadana más porque estoy genuinamente preocupada por mi país… a la ley omnibus de Milei que nos quiere llevar puestos a todos hay que ponerle un STOP", expresó luego.

Quien es Anto Pane

Anto Pane es una influencer que desde los 20 años se dedica a vender contenido erótico para personas mayores de 18 años a través de la plataforma Only Fans y se hizo famosa a través de las redes sociales cuando se viralizó su casting para entrar a Gran Hermano en la edición de 2015, cuando tenía 18 años.

En octubre de 2023, antes de las elecciones generales se hizo viral cuando empezó a pedir que no voten el candidato de La Libertad Avanza.

"En realidad lo de Milei empezó porque yo me catalogo 'La reina de los trolos' porque todos mis amigos son gays. Y tengo un amigo que tiene HIV y vino una vez llorando porque Milei le iba a sacar las pastillas. Y dije 'No, no voy a permitir esto', y me puse la campaña al hombro", había expresado Anto en una entrevista.

Y a su vez, agregó: "Ese día empecé a gritar donde podía que no voten a Javier Milei, yo no estaba a favor de Sergio Massa, ni de Patricia Bullrich. Mi pedido era en contra de Milei".