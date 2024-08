"Parpadea dos veces": Zoë Kravitz y Channing Tatum redefinen el cine de thriller con su nueva película

parpadea dos veces Naomi Ackie y Channing Tatum. Foto: (Warner Bros)

En primera instancia, claro, está Zoë Kravitz con su magia y, sin dudas, su inteligencia. Ya brilló como actriz, ahora sabe disfrutar su momento con una dirección perfeccionista, a la que definitivamente no se le escapa una, estando enfocada en cada detalle. La historia, que también fue hecha por ella, está planteada de una forma narrativa correcta, atrapante y hasta interactiva. Como espectadora me sentí, en todo momento, sofocada, nerviosa, pero divertida, como si me pasara ser una invitada más de esa isla encantadora, pero tenebrosa. Pero, el choque de realidad llega en el mismo momento en el que se revela la verdad detrás de Slater King. Un juego psíquico perfecto con el que Kravitz supo jugar de principio a fin cambiando un momento embriagador por violencia extrema.

Fueron, justamente, estos cambios abruptos que se dan en un abrir y cerrar de ojos, los que me hicieron recordar a la sensación que me transmitió Olivia Wilde en "Dont Worry Darling", pero con la diferencia de que Zoe encontró coherencia emocional, narrativa y actoral. Porque, definitivamente, su elenco es lujo total: desde Naomi Ackie, quien destaca y cumple con su papel, siendo desafiante, pero seductora, pasando por Adria Arjona quien, quizás para mí, se convierte en una de las mejores de este film, pero sin dudas me voy a detener en Channing Tatum.

Él y su personaje son algo a parte. No es novedoso hablar de que brilla en una película porque será un eterno etc, pero ¿lo que hace en "Parpadea dos veces"? Es increíble, sublime, una clase magistral de actuación. Quizás tuvo que ver la relación que tiene con Zoë Kravitz y que ella manejó el film o, quizás, estamos frente a uno de los mejores actores de Hollywood, sin discusión. Lo que hace es fascinante, ensordecedor, y minuciosamente controlador. En todo momento me creí su forma psicótica de afrontar las cosas, de darle magia destacando en escenas, en especial en aquellas en las que menciona el "perdón". Un trabajo que solo alguien con su versatilidad y que sabe trabajar con su cuerpo podría hacer.

Porque, si hay algo que brilla en la magia de esta película, es cómo los actores son sometidos a un trabajo corporal que, de no hacerlo creíble, no funcionaría. En definitiva, debo decir que fui a ver "Parpadea dos veces" con expectativas y salí fascinada, ansiosa y hasta un poco asustada, pero completamente satisfecha con esta brillantez que le abre las puertas a Kravitz a ser una directora con posibilidades de crecimiento.