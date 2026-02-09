Netflix: la serie de pocos capítulos que arrasa por su drama romántico
Una serie de solo 10 capítulos que logró eclipsar al público de todo el mundo por su intensidad emocional, su costado romántico y una historia tan adictiva como conmovedora.
Se trata de un drama romántico y deportivo que combina el mundo del patinaje artístico con conflictos familiares y psicológicos profundos, ideal para quienes buscan opciones atrapantes dentro del universo de series y películas disponibles en Netflix. Con un ritmo ágil y actuaciones destacadas, esta ficción se transformó en una de las joyas ocultas del catálogo.
Es un drama cargado de emociones,, romances intensos y una lucha constante por alcanzar los sueños, incluso cuando todo parece estar en contra.
De qué trata "Spinning Out"
La historia sigue a Kat Baker, una joven patinadora artística que persigue el sueño olímpico mientras enfrenta duras batallas personales. Una grave caída pone en jaque su carrera deportiva y la obliga a replantearse su futuro dentro del patinaje.
Tras alejarse por un tiempo de las competencias, Kat encuentra una nueva oportunidad al unirse a un compañero para competir en la modalidad de parejas. Sin embargo, este nuevo comienzo no solo implica exigencias físicas y deportivas, sino también el riesgo de que salga a la luz un secreto que podría arruinarlo todo.
A lo largo de sus 10 episodios, la serie aborda temas como la salud mental, la presión competitiva, los vínculos familiares y la superación personal, construyendo una historia intensa que mantiene al espectador atrapado de principio a fin.
Reparto de "Spinning Out"
Uno de los grandes puntos fuertes de la serie es su elenco, encabezado por Kaya Scodelario, quien entrega una actuación potente y emocionalmente cargada. La acompañan reconocidas figuras de la televisión y el cine, que aportan profundidad a cada conflicto de la trama.
Reparto principal:
Kaya Scodelario como Kat Baker
January Jones como Carol Baker
Will Kemp como Mitch Saunders
Willow Shields como Serena Baker
Evan Roderick como Justin Davis
David James Elliott como James Davis
Sarah Wright Olsen como Mandy Davis
Svetlana Efremova como Dasha Fedorova
Amanda Zhou como Jenn Yu
Tráiler de "Spinning Out"
