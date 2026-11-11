Pato Sardelli sorprendió a un pequeño fan de Airbag con una visita y un regalo único: "¡Mentira que sos vos!"

“Mentira. Mentira que sos Pato. No creo que seas Pato”, expresó el pequeño al encontrarse cara a cara con uno de sus máximos referentes musicales. Entre risas, Sardelli le confirmó su identidad y le explicó que había ido especialmente para hacerle una sorpresa.

El regalo de Pato Sardelli que emocionó al pequeño fan de Airbag

El momento más especial llegó cuando el guitarrista le contó que había seguido sus interpretaciones y que quería reconocer su dedicación con un obsequio que tuviera un significado especial para él. “Te vi tocar. Vi todo lo que hacés con la viola y te quería traer una Gibson, para que la estrenes vos”, le explicó mientras le entregaba una caja con el instrumento.

Al abrir el paquete, Joaco descubrió una guitarra eléctrica Les Paul, de la marca que utiliza el propio Sardelli y que forma parte de su identidad musical. La emoción del chico fue inmediata y no pudo ocultar su sorpresa: “¡Nooo! No, tremenda”.

Pero el regalo no terminó ahí. Pato aprovechó el encuentro para dedicarle unas palabras y alentarlo a continuar desarrollando su talento, con un mensaje que también conmovió a quienes vieron la grabación.

“Acá está nueva, nueva, nueva. ¿Sabés para qué? Para que vos escribas tu historia, que ya empezaste a hacer”, le dijo el músico, destacando el camino que el pequeño ya había comenzado a construir a través de su pasión por la guitarra.

Joaco, todavía sorprendido por lo que estaba viviendo, intentó poner en palabras la magnitud del encuentro y expresó: “Estoy al lado de una persona que llenó River. Es increíble. No, no, no puedo creer”.

La emoción de Joaco tras la visita del guitarrista de Airbag

Después de la inesperada visita, el pequeño compartió su felicidad con sus seguidores a través de distintas historias de Instagram. Con la nueva guitarra en sus manos, publicó un mensaje que resumió lo que significó para él recibir a su ídolo en su propio hogar: “Pato vino a mi casa. ¿Entienden lo gigante que es?”.

Además, manifestó que el instrumento será un recuerdo para toda la vida y aseguró que lo cuidará y lo hará sonar con la misma pasión que caracteriza a su referente. También tuvo palabras de agradecimiento para el colegio al que asiste, por haber confiado en él durante este recorrido.

La repercusión del encuentro fue enorme. Los videos compartidos en Instagram acumularon miles de interacciones: una de las publicaciones superó los 11.700 movimientos, mientras que otra versión de la visita se acercó a los 48 mil "me gusta" en pocas horas.