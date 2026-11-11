Cande Molfese cambió el nombre de su bebé en pleno embarazo: cómo se llamará su primer hijo

Cande Molfese sorprendió a sus seguidores al anunciar un cambio de último momento en su embarazo. La actriz y su pareja, Joaquín Laviaguerre, decidieron cambiar el nombre que habían elegido para su primer hijo y finalmente revelaron cómo se llamará el bebé. Semanas atrás, la exintegrante de Violetta había contado que el pequeño llevaría el nombre de Otto. Sin embargo, la pareja volvió a conversar sobre la elección y terminó inclinándose por otra alternativa: Pier.