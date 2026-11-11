Cande Molfese cambió el nombre de su bebé en pleno embarazo: cómo se llamará su primer hijo
La actriz había anunciado que su primer hijo se llamaría Otto, pero junto a su pareja decidieron modificarlo.
Cande Molfese sorprendió a sus seguidores al anunciar un cambio de último momento en su embarazo. La actriz y su pareja, Joaquín Laviaguerre, decidieron cambiar el nombre que habían elegido para su primer hijo y finalmente revelaron cómo se llamará el bebé. Semanas atrás, la exintegrante de Violetta había contado que el pequeño llevaría el nombre de Otto. Sin embargo, la pareja volvió a conversar sobre la elección y terminó inclinándose por otra alternativa: Pier.
La noticia fue compartida por Molfese a través de sus historias de Instagram, donde explicó que la decisión fue tomada junto a su pareja y otras personas cercanas. "Para los que me preguntan, con Joaco, Almen y Rome decidimos llamar a nuestro bb PIER. Así somos y los cambios son mi estilo de vida favorito", escribió.
De esta manera, la actriz dejó atrás el nombre que había anunciado inicialmente y presentó públicamente la nueva elección, que despertó la curiosidad de sus seguidores.
Cande Molfese explicó por qué le cambió el nombre a su bebé
Luego de comunicar la novedad, Molfese publicó un video en el que habló sobre el cambio y reconoció que la decisión podía resultar llamativa para algunas personas, especialmente porque ya había compartido el nombre anterior. "¿Creen que es raro que hayamos cambiado de nombre? Sé de historias de gente que ha cambiado el nombre inclusive en el momento en que nació", comentó.
Además, explicó que no se trató de una determinación improvisada, sino de un proceso que fueron atravesando en pareja. "Esta fue una historia que veníamos procesando y decidiendo, hubo otros nombres en la lista. Pier nunca estuvo en la lista, debo decir. Los cambios y las adaptaciones son lo mío, ya no puedo decirle de otra manera", contó.
Sobre el motivo que terminó de convencerlos, la actriz destacó la conexión especial que sintieron con la nueva alternativa: "Cuando dijimos Pier nos pasó algo muy mágico", aseguró.
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