Paul McCartney utilizó una palabra "muy argentina" en Córdoba y se volvió viral

Al cierre, con el público emocionado aclamándolo, se despidió con una frase que arrancó aplausos: “Tonight buenardo. Hasta la próxima”. Por supuesto, nadie quería que esa conexión especial terminara.

paul mccartney buenardo.mp4

A pesar de la amenaza de lluvia, el clima dio tregua al show, aunque cayeron algunas gotas por momentos, lo que significó una preocupación constante para los casi 42.000 asistentes. El pronóstico había sido de los temas más comentados del día en Córdoba, y McCartney había estado en la ciudad desde el martes.

En la audiencia, se mezclaban todas las generaciones, incluyendo familias completas, con padres que habían crecido escuchando a los Beatles junto a sus hijos y nietos. Los más veteranos reconocieron de inmediato “In Spite of All Danger”, la primera canción grabada en Liverpool cuando McCartney formaba, junto a George Harrison y John Lennon, el grupo The Quarrymen, antes de los Beatles.

Como siempre, “Love Me Do”, el primer tema lanzado por los Beatles, provocó una ovación. Al igual que en su show en River Plate, McCartney interpretó éxitos como “Ob-La-Di, Ob-La-Da” (coreado por todo el estadio), “For the Benefit of Mr. Kite”, “Drive My Car”, “Got to Get You Into My Life”, “Getting Better”, “I’ve Just Seen A Face”, “Blackbird” (uno de los momentos más emotivos de la noche) y “Get Back”. Naturalmente, “Let it Be” y “Hey Jude” no faltaron, cerrando con el acompañamiento total del público.