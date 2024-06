Colas virtuales de más de una hora para comprar entradas para Paul McCartney

Este miércoles 12 de junio inició la venta de las entradas de los shows de Paul McCartney en la Argentina. El cantante británico volverá a nuestro país con 81 años para cantar algunos de sus mayores hits, como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run” y “Let It Be”. De esa forma, hará un recorrido por los 60 años de su carrera musical, que incluye docenas de canciones de su repertorio como solista, así como también de los Beatles y de su proyecto Wings.