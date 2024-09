Paula Chaves explicó por qué rechazó la conducción del Cantando 2024

Asimismo, mencionó que, además de la exigencia de grabar tres veces por semana, el programa es un compromiso diario que se extendería hasta fin de año. Además, la conductora tenía un viaje previamente planeado y comenzará los ensayos para una obra teatral en Córdoba el próximo mes, lo que hacía inviable compatibilizar todos sus compromisos.

“Yo trabajé con ellos, hay cosas que van cambiando sobre la marcha y pensar en fin de año, mudando una casa entera a Córdoba y con las actividades de mis tres chicos... Se me iba a superponer todo”, explicó Chaves.

La decisión fue influenciada también por su deseo de priorizar el tiempo con su familia, especialmente con sus tres hijos. “A mí me encanta laburar, mil veces me han ofrecido hacer programas diarios y hoy por hoy no puedo porque mi prioridad es estar con mis hijos”, afirmó.

paula chaves cantando.mp4

Quiénes son los participantes confirmados del Cantando 2024

Por otro lado, el programa ya cuenta con su elenco de participantes confirmados, y Florencia Peña será la encargada de conducir la nueva edición del "Cantando 2024".

Pepe Ochoa (periodista de LAM, y de Bondi),

Alfa (ex Gran Hermano 2022) ,

(periodista) Benito Fernández (diseñador)

(ex participante del Bailando), Martín Coggi (Ex boxeador, y ex finalista del Hotel de los Famosos 2)

(ganador del Cantando 2020) Camila Lattanzio (ex Gran Hermano 2022).

(hermana de Julieta Poggio) La Gata Noelia

(Ganador de Gran Hermano 2011) Roberto Peña (Humorista)

Juan Otero (hijo de Florencia Peña)

