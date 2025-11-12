Los motivos por los que Paula Chaves se bajo de la entrevista con la China Suárez en Olga
Migue Granados reveló los verdaderos motivos por los que su colega decidió no entrevistar a la actriz y cómo vivieron la polémica desde el canal.
La entrevista que nunca fue entre Paula Chaves y la China Suárez sigue dando que hablar. Esta vez, Migue Granados decidió ponerle fin a las especulaciones y contar su versión desde Olga, el canal de streaming del que es figura. En diálogo con Puro Show, programa que se emite por la pantalla de eltrece, el humorista explicó que la modelo optó por bajarse antes de que la situación se desbordara.
“La primera idea era que la nota la hiciera Paula, pero ella dijo que no. Comparten manager, y me parece perfecto que no quisiera quedar en el medio”, comenzó diciendo. Según relató Migue, la decisión de su compañera se basó en un solo motivo: “Había que hablar del tema, no solo de la serie, y Paula no quería meterse a fogonear una pelea entre dos minas. Dijo que prefería esperar, hacerla más adelante, cuando ya no hubiera drama. Y la verdad, la entiendo”.
El conductor también habló sobre el tuit que desató la polémica cuando desde la cuenta oficial de Olga se publicó “cancelada la China” tras conocerse que la actriz había decidido ir a Luzu. “Fue un chiste. Nosotros tiramos el tuit jodiendo, pero cuando se empezó a desvirtuar y los seguidores la bardearon, lo borramos”, aclaró.
Granados, fiel a su estilo relajado, contó que incluso la propia China lo contactó después del episodio: “Me habló y me dijo ‘che, boludo’, pero tenemos buena onda. Ella vino muchas veces al programa, cero drama”. Consultado sobre si volvería a invitarla, fue sincero: “Capaz que ahora quería que la nota se la haga alguien más de su palo. Nosotros cuando hay quilombo, preferimos bajarnos. No nos interesa meternos en líos”.
Con su habitual humor, Migue cerró con una reflexión sobre el rol de los medios digitales: “En Olga nos reímos del caos, pero no queremos ser parte del fuego. Si el tema se pasa de rosca, preferimos apagarlo antes de que nos queme”.
El episodio volvió a poner sobre la mesa la fuerte competencia entre los canales de streaming más populares del país, en una batalla por las exclusivas que, esta vez, tuvo como protagonista involuntaria a la China Suárez.
