Paula Chaves reveló por qué se peleó con Mariano Iúdica

Qué dijo Paula Chaves de su pelea con Mariano Iúdica

paula chaves iudica

Chaves aseguró que se había enojado con Iúdica porque "era muy bocón". "¿Dijo algo de vos que no te gustó?", repreguntó el conductor de LAM. Y ella aprovechó para relatar un episodio puntual que desató el conflicto con su ex compañero.

"En una comida de un elenco en Carlos Paz, Pedro (Alfonso) se levantó de la mesa y cuando él se fue (Iúdica) me dijo como que Pedro no quería trabajar conmigo. Yo tenía a Oli (su hija mayor) a upa y le decía '¿qué?'. Y me dijo: 'Vos nunca hiciste La cocina del show porque Pedro nunca quiso trabajar con vos'. Ahí me di cuenta que por ahí lo estaba diciendo por bocón y me calenté y le hice la cruz", reconoció.

Además, Paula recordó que por esas épocas con Pedro ya eran "marido y mujer" pese a que no se habían casado, y le pareció desafortunado que le dijera que "no habíamos trabajado nunca juntos porque Pedro no quería".

"Lo que trascendió fue otra cosa", intervino entonces Marcela Feudale, panelista de LAM. "¿Ah, trascendió otra cosa?", se sorprendió Chaves. "Sí, horrible", remarcó la histórica locutora de Marcelo Tinelli. "Díganme qué", pidió la exmodelo. A lo que Ángel, tras prometerle que se lo contaría una vez terminado el programa, sólo atinó a decir que Iúdica "había dicho algo más íntimo".