La reacción Ova Sabatini a la propuesta de matrimonio de Paulo Dybala a su hija Oriana

La mamá de Oriana expresó: "Está emocionado. Le hacía mucha falta esta alegría porque son una familia pequeña, sus padres no están, y se siente bastante solo. Para él es una gran alegría"

Acto seguido la panelista Karina Iavícoli preguntó "¿Y la tía Gaby?", "Todavía no sabemos qué ha dicho... pero imagino que estará súper emocionada, al igual que todos en casa", afirmó.

Cathy confesó que su mamá felicitó a la pareja de una manera súper especial: "Mi mamá le mandó un mensaje hermoso a los dos... les envió bendiciones".

Oriana Sabatini y su fuerte deseo de pasar por el Altar

Oriana vestida de novia.jpg

La cantante había ya contado públicamente su deseo de casarse con Dybala. Durante una entrevista en América dijo "Él sueña con ser padre y yo con el casamiento” y reveló: “Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase... yo espero a que él me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo”.