Paulo Londra lanzó "me asfixia LA CIUDAD" y presentó una nueva faceta musical

La agenda internacional se suma a un año especialmente importante para su carrera. Londra recibió cuatro nominaciones a los Premios Gardel 2026 y también fue una de las figuras destacadas del Festival de Viña del Mar, donde recibió las tradicionales Gaviotas de Oro y Plata tras una presentación que fue ovacionada por el público.

Además, tuvo un lugar central en Lollapalooza Argentina, donde se convirtió en el único artista argentino en ocupar el puesto de headliner de esta edición.

El regreso de un referente de la música urbana

Con una carrera que trascendió rápidamente las fronteras argentinas, Paulo Londra se consolidó como uno de los principales referentes de la música urbana en español. Su estilo y la particular manera de combinar diferentes sonidos lo llevaron a construir una audiencia internacional.

En ese recorrido, dos de sus canciones más populares, “Adán y Eva” y “Tal Vez”, superaron recientemente el billón de reproducciones en Spotify, una cifra que vuelve a dimensionar el alcance de su música.

Ahora, “me asfixia LA CIUDAD” funciona como la primera muestra de lo que será su próximo proyecto discográfico. Con una propuesta más introspectiva y una nueva búsqueda sonora, Paulo Londra vuelve a abrir una etapa creativa que promete mostrar otra faceta de uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional.