Paulo Londra lanzó "me asfixia LA CIUDAD" y presentó una nueva faceta musical
El artista cordobés estrenó el primer adelanto de su próximo álbum, una canción íntima sobre la necesidad de frenar el ritmo y encontrar refugio en el amor.
Paulo Londra abrió una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “me asfixia LA CIUDAD”, el primer single de su próximo álbum. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y marca un giro en la búsqueda sonora del artista, que trabajó junto a Lisan y Tiano, los productores que lo acompañaron durante el proceso creativo.
En este nuevo tema, Londra se aleja del vértigo cotidiano para explorar un registro más íntimo y personal. La canción gira alrededor de las ganas de bajar un cambio, escapar por un momento del ritmo de la ciudad y encontrar en otra persona un espacio de calma.
El amor aparece así como el principal refugio frente al caos. La complicidad, la necesidad de comenzar de nuevo y la certeza de encontrar tranquilidad junto a alguien funcionan como el hilo conductor de una canción que combina melodías pegadizas con una sonoridad renovada.
Un año clave para Paulo Londra
El lanzamiento llega en un momento de gran crecimiento internacional para el cordobés. Durante 2026, Paulo Londra completó su primera gira por Estados Unidos, con localidades agotadas en ciudades como Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles.
Actualmente, el artista continúa recorriendo Latinoamérica. Luego de sus presentaciones en Bogotá y Puebla, tiene programados shows en Mérida el 13 de agosto, Monterrey el 15, Santiago de Chile el 20 y Lima el 29 de agosto, donde realizará su debut en el Estadio Nacional de Perú.
La agenda internacional se suma a un año especialmente importante para su carrera. Londra recibió cuatro nominaciones a los Premios Gardel 2026 y también fue una de las figuras destacadas del Festival de Viña del Mar, donde recibió las tradicionales Gaviotas de Oro y Plata tras una presentación que fue ovacionada por el público.
Además, tuvo un lugar central en Lollapalooza Argentina, donde se convirtió en el único artista argentino en ocupar el puesto de headliner de esta edición.
El regreso de un referente de la música urbana
Con una carrera que trascendió rápidamente las fronteras argentinas, Paulo Londra se consolidó como uno de los principales referentes de la música urbana en español. Su estilo y la particular manera de combinar diferentes sonidos lo llevaron a construir una audiencia internacional.
En ese recorrido, dos de sus canciones más populares, “Adán y Eva” y “Tal Vez”, superaron recientemente el billón de reproducciones en Spotify, una cifra que vuelve a dimensionar el alcance de su música.
Ahora, “me asfixia LA CIUDAD” funciona como la primera muestra de lo que será su próximo proyecto discográfico. Con una propuesta más introspectiva y una nueva búsqueda sonora, Paulo Londra vuelve a abrir una etapa creativa que promete mostrar otra faceta de uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional.
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