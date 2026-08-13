Soledad y Nati Pastorutti se unieron para una emotiva versión de "Si acaso regresaras"

La nueva versión fue producida por “Colo” Vasconcellos y mantiene la búsqueda estética que caracteriza al ciclo: una puesta sencilla, cálida y centrada en la interpretación, donde el vínculo entre quienes comparten la canción ocupa el centro de la escena.

La inesperada protagonista del video

El clima íntimo de la grabación tuvo además un detalle que terminó de darle un sello familiar a la producción. Mientras Soledad y Nati interpretaban la canción, “La Gringuita”, la perra de la familia, permaneció echada a los pies de las artistas.

La presencia del animal aportó una cuota de espontaneidad y reforzó justamente esa sensación de estar dentro de un verdadero hogar, lejos de cualquier puesta excesivamente producida.

Bajo la dirección de Niko Sedano, Casa Sole continúa así su recorrido como un espacio de encuentro entre artistas, generaciones y diferentes estilos musicales. El proyecto ya contó con invitados como Pedro Capó, Chango Spasiuk, Miranda!, La T, La M y Zoe Gotusso, entre otros.

Con “Si acaso regresaras”, Soledad suma ahora una colaboración especialmente significativa: una canción que une a dos hermanas, una historia musical compartida y un espacio pensado para que la música vuelva a sentirse, justamente, como en casa.