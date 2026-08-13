Soledad y Nati Pastorutti se unieron para una emotiva versión de "Si acaso regresaras"
Las hermanas compartieron una nueva entrega de Casa Sole, el ciclo donde la cantante revisita canciones desde la intimidad y el encuentro.
Soledad Pastorutti sumó un nuevo capítulo a Casa Sole, el proyecto audiovisual con el que la artista busca recuperar la esencia de la música desde un lugar íntimo, cercano y sin artificios. Esta vez, la cantante compartió una versión muy especial de “Si acaso regresaras” junto a su hermana, Nati Pastorutti.
La canción, escrita por Darío Pacheco, Hernán Ambrosino y Edith Cabrera Castillo, había sido grabada originalmente por Nati para su álbum de 2021. Desde entonces, ambas hermanas tenían pendiente la posibilidad de compartir una versión juntas, un deseo que finalmente pudieron concretar dentro de Casa Sole.
Para Soledad, la elección del tema y la presencia de Nati tienen un significado que va mucho más allá de lo musical. “Casa Sole es mi Hogar. Y ¨Mi Hogar¨ no es un lugar físico nada más. Mi Hogar está construido de emociones, es el lugar donde pertenezco, mi intimidad, memoria y refugio”, explicó la cantante.
Una canción entre hermanas
En ese sentido, Soledad destacó especialmente lo que representa su hermana dentro de su vida y su recorrido artístico. “Mi hermana representa todo eso para mí, es de las personas que hacen que vuelva a mí y me sienta cómoda. Compartir esta chacarera con ella es la belleza cotidiana hecha verdad”, expresó.
Además, la cantante aprovechó para reconocer el talento de Nati y el vínculo que las une desde hace años: “Naty Pastorutti es una artista que admiro profundamente, hermana de la vida y el canto. Corazón y esencia de ¨Casa Sole¨ el lugar donde la música nos encuentra y es hogar”.
La nueva versión fue producida por “Colo” Vasconcellos y mantiene la búsqueda estética que caracteriza al ciclo: una puesta sencilla, cálida y centrada en la interpretación, donde el vínculo entre quienes comparten la canción ocupa el centro de la escena.
La inesperada protagonista del video
El clima íntimo de la grabación tuvo además un detalle que terminó de darle un sello familiar a la producción. Mientras Soledad y Nati interpretaban la canción, “La Gringuita”, la perra de la familia, permaneció echada a los pies de las artistas.
La presencia del animal aportó una cuota de espontaneidad y reforzó justamente esa sensación de estar dentro de un verdadero hogar, lejos de cualquier puesta excesivamente producida.
Bajo la dirección de Niko Sedano, Casa Sole continúa así su recorrido como un espacio de encuentro entre artistas, generaciones y diferentes estilos musicales. El proyecto ya contó con invitados como Pedro Capó, Chango Spasiuk, Miranda!, La T, La M y Zoe Gotusso, entre otros.
Con “Si acaso regresaras”, Soledad suma ahora una colaboración especialmente significativa: una canción que une a dos hermanas, una historia musical compartida y un espacio pensado para que la música vuelva a sentirse, justamente, como en casa.
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