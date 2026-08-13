Polémica: tras separarse de Daniela Celis, Nick Sicaro blanqueó su romance con Lolo Poggio
El ex Gran Hermano blanqueó su relación con la hermana de Julieta Poggio, mejor amiga de Pestañela, y se desató la polémica.
La historia de amor entre Nick Sicaro y Lolo Poggio finalmente salió a la luz y generó sorpresa entre los fanáticos de Gran Hermano. El joven confirmó que está en pareja con la actriz apenas dos meses después de su separación de Daniela Celis, con quien había tenido un breve romance tras conocerse dentro del reality.
La flamante pareja decidió blanquear su relación durante una emisión de Todo lo Contrario, donde protagonizó uno de los momentos más comentados del programa. Frente a la pregunta que todos esperaban escuchar, ambos dejaron en claro que el vínculo va mucho más allá de una amistad.
Lolo fue quien se animó a hablar primero sobre los comienzos de la relación y reveló un detalle que llamó especialmente la atención: Nick ya le había gustado durante su paso por Gran Hermano. Sin embargo, según dejaron entrever, aquella atracción no se transformó en un romance mientras estaban dentro de la casa.
Cómo nació el amor entre los ex Gran Hermano
Nick también se refirió a sus sentimientos y contó cómo comenzó la historia con Lolo una vez que ambos estuvieron afuera del reality.
“Siento que conectamos un montón y que es mutuo. Me encantó poder coincidir con ella y estoy re contra contento”, confesó durante el stream.
Luego fue todavía más directo al recordar su paso por la casa: “Cuando entré en la casa tres semanas siempre me gustó Lolo. Desde el principio sentí una atracción y cuando salí, pasaron cosas. A mí me dolió irme y que ella se haya quedado ahí”, detalló.
Las declaraciones marcaron el inicio público de una nueva relación para Nick, quien meses atrás había protagonizado un romance con Daniela Celis. La historia con la ex Gran Hermano, sin embargo, terminó y ambos tomaron caminos separados.
Qué dijo Daniela Celis sobre la separación
Semanas atrás, Daniela habló sobre el final de su relación con Nick en Entrevista Rosa, el ciclo conducido por Seba Monzoni. Allí explicó que decidió confirmar la ruptura porque el vínculo había quedado expuesto públicamente.
“Lamentablemente fue blanqueada porque ocurrió todo en cámara, si no ni lo hacía. Tampoco estoy conociendo a alguien y ya lo presentó”, lanzó la exhermanita.
Además, Celis explicó por qué considera que aquella relación no llegó a consolidarse. “No funcionó porque él tenía que haber dado un poquito más. No estaba tan interesado y yo tampoco”, reconoció.
La influencer también aseguró que necesitaba dejar en claro que ya no estaban juntos para evitar situaciones incómodas en caso de que alguno de los dos comenzara una nueva relación.
“Si me veían con otra persona, iba a quedar mal y si a él lo veían con alguien más, iba a quedar como cornuda”, manifestó.
Según contó, actualmente no mantiene ningún tipo de contacto con Sicaro. “Está bloqueado de todos lados, no hay chances de que me hable”, afirmó.
Pero el momento que más llamó la atención llegó cuando Celis dejó una misteriosa advertencia al referirse al final de la relación. Sin explicar cuáles fueron los motivos que llevaron a la ruptura, aseguró: “Ya van a saber por qué. Todo siempre sale a la luz. La vida se encarga de todo siempre”.
La frase rápidamente cobró otro significado después de que Nick confirmara su romance con Lolo. En redes sociales, varios usuarios comenzaron a relacionar las declaraciones de Daniela con la nueva pareja y a preguntarse si detrás de la separación hubo algún episodio que todavía no salió públicamente a la luz.
Por ahora, ninguno de los protagonistas vinculó de manera directa el comienzo de la relación entre Nick y Lolo con el final de su romance con Daniela. Lo que sí quedó confirmado es que el nuevo vínculo comenzó después de la salida del reality, mientras que la relación con Celis ya había terminado.
Así, el universo de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo sentimental: Nick Sicaro y Lolo Poggio blanquearon su romance, mientras Daniela Celis, su expareja, dejó una frase enigmática que volvió a poner el pasado del joven bajo la lupa.
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