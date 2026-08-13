Polémica: tras separarse de Daniela Celis, Nick Sicaro blanqueó su romance con Lolo Poggio

Luego fue todavía más directo al recordar su paso por la casa: “Cuando entré en la casa tres semanas siempre me gustó Lolo. Desde el principio sentí una atracción y cuando salí, pasaron cosas. A mí me dolió irme y que ella se haya quedado ahí”, detalló.

Las declaraciones marcaron el inicio público de una nueva relación para Nick, quien meses atrás había protagonizado un romance con Daniela Celis. La historia con la ex Gran Hermano, sin embargo, terminó y ambos tomaron caminos separados.

Qué dijo Daniela Celis sobre la separación

Semanas atrás, Daniela habló sobre el final de su relación con Nick en Entrevista Rosa, el ciclo conducido por Seba Monzoni. Allí explicó que decidió confirmar la ruptura porque el vínculo había quedado expuesto públicamente.

“Lamentablemente fue blanqueada porque ocurrió todo en cámara, si no ni lo hacía. Tampoco estoy conociendo a alguien y ya lo presentó”, lanzó la exhermanita.

Además, Celis explicó por qué considera que aquella relación no llegó a consolidarse. “No funcionó porque él tenía que haber dado un poquito más. No estaba tan interesado y yo tampoco”, reconoció.

La influencer también aseguró que necesitaba dejar en claro que ya no estaban juntos para evitar situaciones incómodas en caso de que alguno de los dos comenzara una nueva relación.

“Si me veían con otra persona, iba a quedar mal y si a él lo veían con alguien más, iba a quedar como cornuda”, manifestó.

Según contó, actualmente no mantiene ningún tipo de contacto con Sicaro. “Está bloqueado de todos lados, no hay chances de que me hable”, afirmó.

Pero el momento que más llamó la atención llegó cuando Celis dejó una misteriosa advertencia al referirse al final de la relación. Sin explicar cuáles fueron los motivos que llevaron a la ruptura, aseguró: “Ya van a saber por qué. Todo siempre sale a la luz. La vida se encarga de todo siempre”.

La frase rápidamente cobró otro significado después de que Nick confirmara su romance con Lolo. En redes sociales, varios usuarios comenzaron a relacionar las declaraciones de Daniela con la nueva pareja y a preguntarse si detrás de la separación hubo algún episodio que todavía no salió públicamente a la luz.

Por ahora, ninguno de los protagonistas vinculó de manera directa el comienzo de la relación entre Nick y Lolo con el final de su romance con Daniela. Lo que sí quedó confirmado es que el nuevo vínculo comenzó después de la salida del reality, mientras que la relación con Celis ya había terminado.

Así, el universo de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo sentimental: Nick Sicaro y Lolo Poggio blanquearon su romance, mientras Daniela Celis, su expareja, dejó una frase enigmática que volvió a poner el pasado del joven bajo la lupa.