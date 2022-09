Paulo Londra y Duki estrenan "Party en el barrio": cuándo y a qué hora sale

“Venimos de hace tiempo siendo los de ahora. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado. Pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea mi ganga siempre anda activa y me dice que caiga una ubi con hielo, pero con que me encuentro ……”, escribió Paulo Londra junto a una foto que muestra a los dos protagonistas sentados en un sillón.