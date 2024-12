Pedro Rosemblat respondió si iría a la mesa de Mirtha Legrand tras el cruce de la diva con Moritán

“¿Irías vos a la mesa de Mirtha?”, repreguntó el movilero, a lo que Rosemblat, expresó: “La verdad que sospecho que no. ¿Por qué voy a enojarme porque Mirtha no me trata como yo espero? No, no, voy a lo de mi abuela que me trata bárbaro”.

Ante la pregunta de si considera correcta la forma en que se manejaron tanto Mirtha como Moritán, el novio de Lali manifestó: “Me parece que es la forma de Mirtha Legrand. No nos puede parecer correcta cuando lo hace con alguien que nos cae mal, incorrecta con alguien que nos cae bien o viceversa”.

A su vez, expresó: “Es su forma, su mesa, es su dinastía, se hace lo que ella diga, como ella quiera. Mirá si vas a ir a la mesa de Mirta Legrand a decir 'ay Mirtha, deberías hacerlo distinto'", señaló ante la reacción del exfuncionario al decirle a Legrand que no le gustaban sus formas.

Fue en ese mismo momento cuando Rosemblat apuntó contra el ex de Pampita, quien durante lo que duró el programa de Mirtha Legrand intentó sacarle las manchas a su figura política como si no hubiera ocurrido ningún escándalo: “Si después de su separación se quedó sin cargo político, quiere decir que había una relación entre ambas”.

“Uno no espera que a los funcionarios los elijan en función de sus esposas. Hasta que fue funcionario me parece que su cargo importa más que su matrimonio, ahora no tiene ninguna de las dos cosas”, finalizó.