Así dejó pagando Mirtha Legrand al exmarido de Pampita: "A nadie le importaba que eras funcionario"

En este sentido, el exfuncionario de la Ciudad de Buenos Aires indicó: "Se metieron con mi trabajo, con mis hijos, con mi matrimonio, con mis hermanos, con mis padres", manifestó, recordando la estafa piramidal en Catamarca a la que fue vinculado.

Tras negar nuevamente su infidelidad a Pampita, la diva le dio un duro revés a Roberto: "Importabas más como marido de Pampita, a nadie le importa que seas funcionario", en torno a la insistencia de Moritán por mostrar balances y documentos a modo de respaldar su gestión en el Gobierno porteño.

Insistente, Mirtha lanzó: "¿Estás de acuerdo que fue un escándalo?". Ante esto, respondió: "Hubo muchísima maldad, fueron demasiadas las mentiras", nuevamente desviando la atención de su separación y enfocándose en su gestión política.

cruce mirtha moritán.mp4

Mirtha se hartó de Moritán: su devolución a las respuestas esquivas

"La escuché decir que estuvo llorando días porque te descubrió un mensaje", soltó Mirtha en torno a Pampita, a lo que Roberto García Moritán negó rotundamente que la modelo le haya encontrado mensajes o audios sobre un engaño suyo.

Al verlo visiblemente molesto y reticente a las preguntas, la conductora no dudó en pararle el carro al exfuncionario porteño: "A nadie le importa que sos funcionario público. Vos eras el marido de Carolina, la modelo número 1 de la Argentina y ese matrimonio, de pronto, se separa, es un escándalo".

Y agregó: "Vos lo das vuelta y lo mezclás con la política y no tiene nada que ver la política. Yo te traje para que cuentes, porque tu vida es un escándalo, no me traigas cosas raras a la mesa", continuó Mirtha, en torno a la necesidad de Moritán de traer cuestiones políticas y asegurar que eso fue lo que llevó a que se separara de la top model. Finalmente, la diva lo trató de hacerse "el bueno".

Roberto Garcia Moritan Pampita

Ante ello, Moritán devolvió con mala cara: "Estás siendo muy injusta, creo que me estás tratando mal, hay un tono y una búsqueda que no me gusta. Hay un tono muy hóstil y te voy a pedir que lo bajes un poco". La diva continuó: "Ya no sé qué más preguntarte porque negás todo".

"Vos querés que te digan cosas que instalaron los medios de chimentos", se defendió el exfuncionario. " ¿Te duele que tenga ya otro novio?", preguntó la conductora, a lo que el exmarido de Pampita respondió: "Sí, me duele. Me sorprendió".

Roberto García Moritán trató de operadora a Mirtha: la respuesta de la diva

Luego de que el exfuncionario se mostrara indignado por las reiteradas preguntas de la diva, Mirtha fue contundente: "No me interesa nada saber de vos, no sos tan importante". Ante esto, la conductora se dirigió a la gente: "Pido disculpas al público, porque nunca me presento de esta manera".

"¿Qué pensabas que te iba a preguntar?", volvió a preguntar Mirtha, tras lo cual el exmarido de Pampita soltó: "Pensé que serías diferente".

"Eso es no conocerme, querido", concluyó la diva, visiblemente molesta por la actitud de su invitado.