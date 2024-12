Mirtha Legrand se disculpó con Roberto García Moritán tras su duro cruce: "Se me fue la mano..."

Más allá de que Mirtha ya se había referido a lo acontecido en su último programa, este sábado por la noche aprovechó para pedirle disculpas a Roberto García Moritán en vivo y responsabilizarse enteramente por el tenso episodio: "Quiero pedirle disculpas a Roberto. No estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé qué me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído y que me habían molestado. Pero bueno, le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa", comenzó diciendo a cámara, en el clip que fue compartido por el medio El Canciller.

mirtha legrand le pide disculpas a moritan.mp4

"Yo soy picante para preguntar, no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece", continuó su descargo. Y agregó: "Mil perdones Roberto y cuando quieras este programa está abierto para lo que quieras decir".

Además, acotó: "Me han criticado mucho en algunos programas y, bueno, seguramente me lo merecía", concluyó Mirtha, haciéndose cargo de lo ocurrido, pese a que el exfuncionario porteño había sido muy grosero con ella en plena mesa.

Sin lugar a dudas, el tremendo momento que captó la atención de todos los televidentes y personalidades del medio despertó voces a favor y en contra, y los más desopilantes memes, la mayoría de ellos en contra del exmarido de Pampita.