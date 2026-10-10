Pedro Rosemblat sorprendió con la foto que eligió para saludar a Lali Espósito por su cumpleaños

El romántico mensaje que Pedro Rosemblat le había dedicado a Lali Espósito después de su show en River

Semanas antes del cumpleaños, Pedro Rosemblat también había expresado su orgullo por el éxito de Lali Espósito en el estadio Monumental, donde la cantante realizó su tercera presentación y cerró la gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

En aquella oportunidad, el conductor compartió un video del espectáculo y destacó la manera en la que su pareja se desenvolvía sobre el escenario.

“Se lo devora como si fuera un caramelo. Y maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites”, manifestó.

Además, hizo referencia a los importantes números que acompañaron el recorrido artístico de la cantante: “34 años de vida y 25 de carrera. Ocho estadios de fútbol, más de 500.000 entradas y algo más que no se explica ni con números ni con palabras”.

Para finalizar aquella publicación, eligió una declaración cargada de cariño: “Te amo y te admiro, enana faquera”.

Cómo celebra Lali Espósito sus 35 años en Río de Janeiro

El cumpleaños de Lali Espósito coincide con su participación en el Festival de Cine de Río de Janeiro, donde acompaña al director Benjamín Naishtat en la presentación de Glaxo, su nueva película.

En esta producción, la actriz interpreta a “La Negra” Miranda y comparte elenco con Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe. El filme también formó parte del Festival de San Sebastián, donde la artista estuvo presente durante septiembre.

A pesar de su agenda laboral, Lali encontró tiempo para mostrarles a sus seguidores cómo transitaba las horas previas a su cumpleaños. Desde la habitación del hotel en el que se hospeda, publicó varias fotografías en las que lució el cabello ondulado, maquillaje en tonos rosados y aros con forma de flor.

También recurrió a su canal de difusión para compartir la emoción que siente por esta nueva etapa de su vida.

“Es mi cumple en un ratito 35!!! Que cosa eh! Estoy re feliz y agradecida a la vida! Gracias a ustedes por su cariño siempre!!!!”, expresó.

La cantante llega a sus 35 años después de una temporada de grandes logros profesionales. El pasado 26 de septiembre protagonizó un multitudinario concierto en River Plate, donde contó con la participación especial de Tini Stoessel, uno de los momentos más comentados de la noche.

Entre sus proyectos cinematográficos, el éxito de sus presentaciones musicales y su relación con Pedro Rosemblat, Lali atraviesa una etapa de importantes acontecimientos personales y laborales, que ahora celebra desde Brasil rodeada del cariño de sus seres queridos y seguidores.