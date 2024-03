Pedro Rosemblat reveló detalles de su relación con Lali Espósito: "Tuve una suerte bárbara"

Pedro Rosemblat Lali

Por otro lado, en los detalles que reveló, Pedro explicó que no festejan mes, pero sí lo harán para el aniversario, aunque todavía falta. “No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos y que el amor sea correspondido. Así que yo estoy muy feliz”, detalló también ante Infobae.

A su vez, para cerrar, Pedro informó quién dio el primer paso entre los dos. “Yo me enamoré de una persona que conserva su simpleza, su humildad, que es una piba de barrio. Me escribió ella, tuve una suerte bárbara. No sé si me hubiera animado a escribirle. Quizás en algún momento, si había alguna historia que atinaba a contestar algo hubiera encontrado un hueco. Pero me sorprendí, obviamente”, dijo.