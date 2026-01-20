¿Peleados? Alertan por un fuerte conflicto interno entre Susana Giménez y Marley en Telefe

Mientras tanto, Marley continúa activo con su proyecto El show del verano en Luzu TV, donde comparte pantalla con Florencia Peña. En cambio, el futuro televisivo de Susana aparece rodeado de incertidumbre. “Susana no es prioridad. Por supuesto, la quieren tener en el canal, pero hay que ver qué pasa”, afirmó el periodista.

Y concluyó: “Es una Susana que no quiere hacer cualquier programa y que no se sintió cómoda con el programa del año pasado porque le querían imponer famosos nuevos. Hubo un debate en su momento en el canal con lo que quería el canal y lo que quería Susana”.

Marley-y-Susana.jpg