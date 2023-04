Los protagonistas de "O+" hablaron del estreno de la película

En ese sentido, los protagonistas del film junto a Bruno Musso, su director, hablaron con minutouno.com sobre cómo fue llevar adelante este rodaje, que despertó muchas emociones en ellos.

¿Cómo fue preparar los personajes con una temática compleja y sensible?

Evelyna Rodríguez: "En mi caso particular, que interpreto al personaje de Gina, va mucho de la mano con la dirección que estábamos trabajando. Nosotros teníamos muy claro el tipo de película que queríamos contar y no quería que sea trillada, rayada en lo melodramático sino una película que conectara con la verdad y con esa sensibilidad que todos llevamos por dentro. Entonces, en base a eso, creo que fue la primera línea de trabajo que se marcó a cada uno de nosotros como intérpretes".

Victorio D'alessandro: "Yo creo que es una película muy honesta, muy construida a base de personajes que, como siempre digo yo, te los podes cruzar en la calle. En mi caso personal, a la hora de componerlo, le propuse y comulgamos un poco con el director, Evelyna y Danilo, lo que quise hacer yo del personaje y me fui por un color distinto a lo que hacen ellos dos (sus compañeros) y me acompañaron como yo acompañé a ellos en las escenas, pero sobre todo tuve el abal de Bruno, y cuando uno arranca seguro con algo es morir en todo el arco del personaje con eso. Así que creo que desde la composición y de donde todos concebimos los personajes fue muy honesto y con mucha verdad, sin empujar ninguna enseñanza didáctica sobre el virus sino que es una historia de vínculos que atraviesa este momento y que les toca vivir situaciones terminales. Es esperanzadora, no es un golpe bajo".

Danilo Reynoso:"Yo creo que el personaje de Leo lo trabajé con mucha cotidianeidad ya que éramos pareja con el personaje de Gina, con mucha realidad y con mucha verdad. Aportó mucho que Bruno (director) vivió mucho esa época en Buenos Aires y pudo aportar muchas referencias que yo no conocía por la edad. También la cercanía por un caso familiar que él tiene en relación al tema de la película pues me dio otra perspectiva, me ayudó a trabajarlo con mucha veracidad y honestidad. Yo creo que eso siente en la película".

Una vez que llega la propuesta, ¿Cómo fue trabajarla para plasmarla y transmitírselo a los actores?

Bruno Musso: "Hay como un mito que el director juega solo, no es así. Si bien en el momento que hay que tomar decisiones, las toma uno, es un trabajo en equipo, nunca haces algo solo. Es una historia de relaciones, yo lo que me plantee es hacer fuertes esas experiencias, pero desde el lugar de cada uno de los personajes. Cada uno de los personajes tienen su propia vivencia, encarnan de un modo diferente porque cada uno trae su historia personal. En lo práctico, horas largas de trabajo, escritorio, de debatir, de ver los textos, modificar cuando no nos gustaban cosas, en fin, todo un trabajo que cuando te pones a filmar tiene que estar avanzado sino se pierde demasiado tiempo. Y, sobre todo, porque ahora veo la película y digo 'epa, que fuerte que están las escenas'. Con razón había que concentrarse y sacarlas bien porque no podías repetir tantas veces, principalmente, en un aspecto de protegerlos a ellos que lo dieron todo".

