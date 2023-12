Pedro Algorta, sobreviviente de la tragedia de los Andes: "En la montaña encontré..."

tragedia de los andes

Algorta tenía 21 años al momento del accidente aéreo. Nacido en Uruguay, estudiaba economía y no formaba parte del equipo de rugby Old Christians, sino que había decidido acompañar a sus dos mejores amigos, Arturo Nogueira y Felipe Maquiarrán, en aquel tan ansiado viaje a Santiago de Chile.

En “La sociedad de la nieve” el rol de Pedro Algorta es interpretado por Luciano Chatton, quien junto a los demás actores tuvo que cumplir con el desafío de mostrar una parte de la historia nunca antes contada en el cine.

“Es muy conmovedor, es emocionante, es una película que realmente refleja lo que uno ha sentido, ha pasado y cómo uno la cuenta. Creo que, en ese sentido, J.A. Bayona ha hecho un trabajo fantástico”, expresó al respecto Algorta durante la proyección de film, donde estuvo presente minuotuno.com

En ese sentido, el sobreviviente destacó el trabajo del director español - reconocido por exitosas películas como “Lo imposible” y “El orfanato” - para conducir al grupo de jóvenes actores, así como también, para convencer a cada uno de los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos de participar con sus testimonios en la proyección.

“Creo que no solo es una gran película sino también una gran obra de gestión el haber manejado al mismo tiempo a los actores y a los sobrevivientes. Es una tarea titánica”, remarcó el uruguayo a sus 72 años.

Sobre este proceso, reveló que “todos nos embarcamos en esto sin haber leído el guion, no sabíamos lo que iba a pasar” y pese a esto, consideró que el producto final “fue muy bueno”.

En cuanto a la tragedia, hay un punto en particular que diferencian a “La sociedad de la nieve” con otras películas sobre el accidente aéreo como “¡Viven!” y “Supervivientes de los Andes”.

“Cada uno de nosotros tiene su propia interpretación de lo que sucedió en la montaña y al haberlo contado por alguien que no está - en referencia a Numa Turcatti - ha permitido que cada persona se sienta representada. Todos estamos ahí, y también están los muertos. Creo que en ese sentido es un logro increíble”, expresó Algorta al respecto.

La película se caracteriza por su crudeza y realismo, así como por sus momentos de emoción. En este sentido, el sobreviviente destacó una de las escenas que más lo conmovió de “La sociedad de la nieve”: “Lo que más me impactó fue la escena en la que Nando está tomando agua del río y cuando levanta la vista ve al arriero. Eso realmente me emociona porque es un símbolo de que estábamos salvados. La forma en la que está contado me conmovió totalmente”.

Tras más de 70 días viviendo bajo condiciones extremas, que incluyeron avalanchas, días enteros sin ver la luz del sol, falta de agua y hasta alimentarse con la carne de los cuerpos de los fallecidos, los sobrevivientes fueron rescatados. Entonces, comenzó el largo y duro proceso de retomar sus vidas. Pedro Algorta dejó Montevideo y se mudó a Buenos Aires, donde continuó sus estudios en economía. Se casó, tuvo tres hijos y dedicó su vida a trabajar en diferentes rubros. Su experiencia lo llevó a ser orador de varias charlas y a escribir su propio libro sobre lo sucedido: “Las Montañas siguen allí", publicado en 2015.

A 51 años de la tragedia, Pedro Algorta continúa con su legado, resaltando la importancia de la confianza de uno mismo y la superación personal en situaciones extremas como la que le ha tocado vivir: “En la montaña encontré la respuesta... Si quería salir de los Andes, tenía que trabajar todos los días en mí mismo, en esta bien, en alimentarme, comer, en sentir que estaba vivo y día tras día avanzar. Así pudimos salir”.