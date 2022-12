El ex de Pepe Cibrián rompió el silencio sobre su separación

A continuación, el propio Cibrián brindó testimonio a la mesa que conduce Flor de la V para ampliar al respecto y además apuntó contra los medios de comunicación por el tratamiento que hicieron de la noticia. “Realmente fue demasiado, una cosa muy dañina, de un sadismo que no me merezco, y Nahuel tampoco. Siempre he sido un hombre muy ético, muy comprometido con mi profesión, con la gente con la cual he trabajado. Pero han usado cosas falsas, por eso hay juicios penales y habrá juicios civiles contra medios”, adelantó.

Qué dijo el ex de Pepe Cibrián sobre su separación

“Nosotros no pudimos superar todo el trauma que ocupó en el vínculo, tan doloroso”, dijo Pepe en cuanto a los motivos de la separación de Nahuel. “Esto implica discusiones, reclamos, cosas que a veces la vida nos lleva a eso. No nos podemos olvidar de todo lo que pasó, de todo lo que dijeron. Hubo ensañamiento de parte de periodistas por un punto de rating. Dijeron cosas desagradables sobre mi relación”.

Y agregó: “Fue como tuvo que ser. Yo lo quiero muchísimo a Nahuel y espero que con el tiempo volvamos a tener una amistad, porque lo quiero muchísimo. No hay puerta abierta, no”, consideró Cibrián respecto al devenir de la relación. Pese a todo, dijo no estar desencantado con el amor y volverá a insistir en la materia. “Me encantaría conocer el día de mañana a otra persona, porque el amor lo necesito. Y si no lo consigo, volveré a Tinder”, dijo y provocó las risas de todos en el estudio.

Tras las declaraciones del director teatral, Lodi habló con Juan Etchegoyen y reveló que la separación fue una "decisión de los dos". "Consideramos que es lo mejor para ambos. Terminamos bien que es lo importante”, dijo. Además señaló que no quería agregar más información sobre la separación.