Tomás Kirzner le pidió disculpas a Pepe Cibrián, pero no las aceptó: "Que se las dé a los abogados"

En este sentido, el influencer destacó sobre las cuestionables palabras que tuvieron en cuanto a la entrevista del director teatral y Susana Giménez: “Obviamente nosotros nunca nos reiríamos de esa situación, pero si hay alguien que se sintió mal, nosotros les pedimos disculpas, no tenemos ningún problema por eso”.

Además, el conductor del streaming destacó que este es “un presente más cómodo” porque “hubo gente como el señor Pepe que luchó en su momento, en que por ahí no era todo tan amable. Pusieron el cuerpo y su voz al servicio de que suceda”.

Luego fue Toto Kirzner quien tomó la palabra. Visiblemente enojado, lanzó: “Estuvo dando vueltas ese clip en el que yo me estoy riendo cuando estoy narrando una atrocidad, que eso es cierto y se banaliza automáticamente”.

“Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo y estoy contando algo terrible y eso es lo que se ve”, admitió. Después, Kirzner aseguró que “no fue su intención" y agregó: "Acá es cuando me revolvió las entrañas estos últimos días: para el que no lo sabe, yo tengo dos abusos encima, en mi vida. Esto es real”.

Y agregó: “No quiero desviar el foco, pero es para aclarar que yo jamás faltaría el respeto a una historia semejante. Siempre lo trato con mucho respeto y desde mi lugar”.

Finalmente, Tomás se hizo cargo de su comportamiento al decir: "Te pido perdón Pepe y pido perdón por haber banalizado una historia que, en realidad, yo me estoy riendo del remate que es el famoso clip de ‘Calle o Pepe’ que estuvo en TVR, en Bendita, hace 15 años en la televisión y todos lo conocemos”.

Pepe Cibrián no aceptó las disculpas de Tomás Kirzner

Cuando se enteró del pedido de disculpas, Pepe Cibrián dialogó con Karina Mazzocco en A la tarde (América TV) para dar su postura en cuanto al gesto que tuvieron Kirzner y Rechimuzzi en plena transmisión.

"¿Cómo tomaste la disculpa, Pepe?", le consultó la conductora a Cibrián, quien planteó, suspicaz: "No creo que haya sido una cosa muy casual que hayan hecho esto".

Al tomar la palabra, en primer lugar, el dramaturgo aseguró que: "No fue improvisado, no es que fue ahí que se les ocurrió. Si eso hubiera sido improvisado, no habrían sabido parte del speech que yo hice con Susana (Giménez) y que la otra chica supiera parte de la conversación que tuve con la diputada Hotton", planteó.

Luego, Cibrián subrayó su molestia con Tomás Kirzner quien lo imitó al recordar su entrevista con Susana Giménez donde había manifestado su angustia por los prejuicios en cuanto al debate sobre la adopción de parejas homosexuales que en OLGA fue parodiada y banalizada luego que Custodio hiciera un inapropiado chiste sobre los niños sin familias, generando así un gran enojo en el director teatral.

Entonces, Mazzocco lo interrumpió para volver a preguntarle: "¿Vos aceptas las disculpas? Porque Toto Kirzner hizo una disculpa muy sentida". "No", respondió Pepe, tajante.

Acto seguido, Cibrián explicó las razones por las cuales no está dispuesto a aceptarlas y para ello, apeló a una filosófica aunque cotidiana metáfora.

"Todos tenemos la libertad de manejar un auto y si me cruzó con el semáforo, paro. Pero si no lo hago y sigo con el semáforo en rojo, choca un auto y mato o hiero a alguien, soy responsable de haber trasgredido la libertad en función de lo que se me dio la gana", planteó el director de teatro.

En la misma línea, Pepe sumó: "Estos chicos, que no han matado a nadie,trasgredieron el semáforo en rojo". Ante sus palabras, el panelista Luis Bremer le preguntó si había visto o escuchado el video en que el hijo de Adrián Suar le pidió perdón por su actitud.

"Lo escuche (a Tomás Kirzner) pero, ¿Qué me importa? Me parece una aberración. Dicen que no fue su intención pero la intención fue lo que hicieron porquesabían todo el texto de mi charla con Susana Giménez y también sabían lo que dije en lo de Mirtha Legrand y por eso hablan de ''¿Calle o Pepe?", lanzó Cibrián, indignado.

Pepe remarcó: "Tocaron lo más sensible de mi vida y solo por eso no puedo aceptar las disculpas". "Asique se las den a los abogados y a la Ley. Yo no tengo que disculpar a nadie, solo reacciono como cualquier ciudadano ante este horror que ha pasado, punto", sentenció.