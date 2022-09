Peppa Pig incluyó por primera vez una pareja del mismo sexo

”Yo vivo con mi mamá y otra mamá mía. Una mamá es doctora, la otra cocina espaguetis. Y yo adoro los espaguetis”, comenzó relatando Penny, una osa polar que se sumó como compañera de escuela en el episodio 41 de la séptima temporada, que se emitió este martes en el Channel 5 británico.

peppa pig y su familia.jpg

Lógicamente, el episodio dividió a los espectadores: aunque la mayoría fueron receptivos a esta iniciativa y dieron la bienvenida a la inclusión, algunos no respaldaron la introducción de la pareja homosexual.

En las redes sociales se encendió el debate y los usuarios no tardaron en manifestarse al respecto: “Lesbianas en Peppa Pig... ¿los programas para niños no pueden ser solo para los niños?”, exclamaron algunos. “Mis hijos vieron la primera pareja homosexual en Peppa Pig y el mundo no se terminó”, escribieron otros.

Robbie de Santos, representante de Stonewall, una ONG de defensa de los derechos LGBT+, calificó como “fantástica” la primera aparición de una familia homosexual.

peppa pig.jpg

Peppa Pig, el fenómeno

La serie de Peppa Pig fue creada por los artistas británicos Mark Baker y Neville Astley. Está en pantalla desde mayo de 2004 y se convirtió es uno de los programas de televisión más populares para los niños de edad preescolar de todo el mundo.

Actualmente, es transmitido en 180 países y traducido en 40 idiomas, lo que indica que ya se estableció como un fenómeno global. No solo es líder de audiencia en países como Reino Unido, EEUU o Australia, sino que también reina en España, Italia, Francia, América Latina toda y hasta el sudeste de Asia.

peppa pig.mp4