Petrona tuvo una premonición en Gran Hermano 2025 y puso en alerta a la casa

Con el correr de las horas, los jugadores que están desde el día uno en la casa, comenzaron a analizar esta situación y ya hay algunas caras de disgusto con la nueva compañera, por lo que en la próxima gala de eliminación podría pasar cualquier cosa.

Por otro lado, las cámaras captaron una conversación entre Petrona, Ulises y Sandra, donde la tucumana reveló la premonición que tuvo y puso a la casa en alerta, ya que no es la primera vez que ocurre algo así.

"Yo le dije a Sopa... yo la soñé. Soñé algo multicolor.... La soñé tal así como es", contó Petrona, que siente una vibra extraña en la casa ante la presencia de la nueva jugadora.

"No me gusta nada... vino con mucha información", señaló Sandra, que ya dejó en claro que no se está sintiendo muy cómoda con el ingreso de Katia al reality de Telefe. "Nunca vio el programa, ¿y sabe el nombre de todos?", planteó Ulises.

Quien es Katia La Tana, la nueva participante de Gran Hermano 2025

Después de Gran Hermano decidiera eliminar a Keila del juego por sentir que no estaba aprovechando al máximo esta experiencia, la producción decidió buscar un reemplazo.

Durante los últimos días, Santiago del Moro estuvo dando indicios de quién será la nueva jugadora. A través de sus redes sociales, el conductor del ciclo fue compartiendo algunas fotos.

Este lunes presentaron a Katia La Tana, más conocida como la Barbie Bandida. La joven es influencer y tiene más de 20 mil seguidores en las redes sociales y promete darlo todo en el juego.

La mujer tiene 32 años, vive en La Matanza y está soltera. Katia contó que es mamá de una adolescente de 16 años y en cuanto a su profesión reveló que corta el pelo, vende medias, trabaja como delivery con la moto y es tatuadora.

En cuanto a su personalidad comentó que siempre fue rebelde y que lo único que la hace feliz hoy en día es el dinero.