Tamara Paganini habló de su supuesto romance con Rodrigo y sorprendió con una revelación

Fue entonces cuando Analía Franchín, otra de las invitadas, decidió ir directamente al punto y le hizo una pregunta que generó sorpresa entre los presentes: “¿Le viste la cara a Dios o no?”.

“Sí”, respondió Paganini, aunque inmediatamente después se retractó y negó haber tenido un encuentro íntimo con Rodrigo. La situación provocó las risas de los invitados, que no parecían convencidos con su explicación.

Tamara también recordó que había tenido la posibilidad de llevarle al hotel un premio que el cantante había ganado durante su participación en el programa, aunque finalmente desistió de hacerlo. Además, reconoció que llevaba años sintiendo una fuerte atracción por el artista.

A pesar de todas las especulaciones que surgieron en torno a ellos, Paganini insistió en que nunca tuvo sexo con el cantante. Sin embargo, sí reveló un detalle que conserva hasta el día de hoy: Rodrigo le regaló una rosa y ella todavía la guarda.

La anécdota volvió a despertar las dudas entre los integrantes de PH Podemos Hablar, que no terminaron de creer la versión de Tamara y dejaron instalada nuevamente la incógnita sobre qué ocurrió realmente entre ella y El Potro.