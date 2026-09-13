Tamara Paganini habló de su supuesto romance con Rodrigo y sorprendió con una revelación
La exparticipante de Gran Hermano recordó el vínculo que tuvo con el cantante y reveló un detalle que todavía conserva de aquella historia.
Tamara Paganini visitó por primera vez PH Podemos Hablar y protagonizó uno de los momentos más llamativos del programa cuando Andy Kusnetzoff le preguntó por su vínculo con Rodrigo. La exparticipante de la primera edición de Gran Hermano recordó los encuentros que tuvo con el cantante y habló de las versiones que surgieron en aquella época.
La llamada “India” negó que haya existido una relación sentimental o un encuentro íntimo con el cordobés, aunque reconoció que siempre le había gustado. De hecho, contó que las imágenes que se conocieron públicamente surgieron después de un encuentro casual en un boliche.
“Nos conocimos en Canal 13 en un programa (Verdadero o falso) que conducía Mariano Peluffo, mirá vos la casualidad. Después nos volvimos a cruzar en un boliche, bailamos, nos sacaron fotos y después esas imágenes resurgieron. A mí me hubiera encantado tener una historia con él”, recordó.
La pregunta que descolocó a Tamara Paganini
Paganini también contó que Rodrigo le había tirado onda durante un programa y que ella no dudó en demostrarle su interés. “Iba a ir de invitado al programa, justo a mí me sentaron atrás suyo y en los cortes le tiré los perros como loca. Yo le dije que sus ojos me volvían loca. Cuando terminaba el programa, todos se ponían a bailar. Yo estaba lejos y él se abrió paso para irme a buscar. Después llegué a casa y se me armó bondi”, relató.
Según explicó, aquella situación incluso tuvo consecuencias en su vida personal, ya que terminó separándose de quien era su pareja en ese momento. “Me terminé separando de mi novio por cómo me vio bailando con él”, aseguró.
Fue entonces cuando Analía Franchín, otra de las invitadas, decidió ir directamente al punto y le hizo una pregunta que generó sorpresa entre los presentes: “¿Le viste la cara a Dios o no?”.
“Sí”, respondió Paganini, aunque inmediatamente después se retractó y negó haber tenido un encuentro íntimo con Rodrigo. La situación provocó las risas de los invitados, que no parecían convencidos con su explicación.
Tamara también recordó que había tenido la posibilidad de llevarle al hotel un premio que el cantante había ganado durante su participación en el programa, aunque finalmente desistió de hacerlo. Además, reconoció que llevaba años sintiendo una fuerte atracción por el artista.
A pesar de todas las especulaciones que surgieron en torno a ellos, Paganini insistió en que nunca tuvo sexo con el cantante. Sin embargo, sí reveló un detalle que conserva hasta el día de hoy: Rodrigo le regaló una rosa y ella todavía la guarda.
La anécdota volvió a despertar las dudas entre los integrantes de PH Podemos Hablar, que no terminaron de creer la versión de Tamara y dejaron instalada nuevamente la incógnita sobre qué ocurrió realmente entre ella y El Potro.
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