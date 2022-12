Juliana de Gran Hermano contó cómo pudo sobrellevar la muerte de su hermano

Acto seguido recordó de que manera se dieron las lamentables y dolorosas muertes de sus familiares: "El de mi abuelo, el de mi querido hermano y el del marido de mi mamá. Fue muy fuerte porque, tanto el marido de mi mamá como mi abuelo tenían una enfermedad terrible. Es fulerísimo ver de cerca como se van achicando y como se van apagando", comentó.

Luego, continuó con el triste momento que vivió con la muerte de su hermano: "Lo de mi hermano fue la última persona que perdí, que fue tremendo. Fue por un accidente automovilístico. También de madrugada, que te llamen, tener que ir. Parece que fue hace dos meses y ya pasó un poco más de un año", confesó.

Andy después de escucharla muy atenta le consultó: "¿Cómo saliste adelante?" Juliana ante la pregunta no dudó y comentó: "Soy una resiliente junto con mi mamá, las dos, tenemos una fuerza terrible. Unas ganas de vivir, de estar bien y de estar felices, también por los que ya no están", aseguró la ex "hermanita".