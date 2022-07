Ruggero Pasquarelli confesó que estuvo cerca de la muerte: "Nunca lo conté y fue muy heavy"

ruggero-ph.png

“Fue realmente preocupante por mi familia. Yo no estaba tan al tanto porque mis padres no me contaban lo que estaba pasando. Me decían ‘no te rasques’, no estuve al tanto hasta que llegó el momento de los análisis”, declaró el cantante.

“Era un cáncer benigno, eso me dijeron mis padres. Y cuando llegó la operación, me sacaron una bola muy grande”, continuó el artista nacido en Pescara.