Pink Floyd estrenó un adelanto de "At Pompeii" restaurada: el video

Bajo la dirección de Adrian Maben, la película no sólo incluye los registros en vivo de "Echoes", "A Saucerful of Secrets" y "One of These Days" -en un evento histórico porque fue el primer concierto en ese escenario en la era contemporánea- sino que también incluye imágenes raras detrás de escena de la banda comenzando a trabajar en The Dark Side of the Moon en Abbey Road Studios.

La película fue meticulosamente restaurada a mano, fotograma a fotograma, a partir del negativo original cortado en 35 mm que fue descubierto en cinco latas que estaban etiquetadas de manera dudosa, abandonadas dentro del mismísimo archivo de Pink Floyd.

Tras el hallazo, Lara Topham, la directora de Restauración de Pink Floyd, se abocó al proceso de rehabilitar la cinta para su consumo actual, con colores vibrantes y el sonido corregido y profundizado por Steven Wilson.

"Desde 1994, he buscado los elusivos fragmentos de películas de Pink Floyd en Pompeya, por lo que el reciente descubrimiento del negativo original de 35 mm de 1972 fue un momento muy especial. La versión recién restaurada presenta el primer corte completo de 90 minutos, combinando la edición original de 60 minutos de la actuación con los segmentos documentales adicionales de Abbey Road Studios filmados poco después", explicó Topham.

Con una nueva joya de la corona restaurada, Trafalgar Releasing y Sony Music Vision estrenarán la película del concierto en cines selectos e IMAX de todo el mundo a partir del 24 de abril. Las entradas se pusieron a la venta el 5 de marzo en este sitio.

A la par del reestreno de "Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII" se editará el disco en vivo, que será lanzado el 2 de mayo vía Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music, en formato CD, audio digital y, por primera vez, en Dolby Atmos y en vinilo.