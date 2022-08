Revelan que los hijos de Piñón Fijo ya no le dicen "papá"

Los hijos ya no llaman "papá" a Piñón Fijo

El periodista Juan Etchegoyen reveló que la actualidad familiar de Piñón Fijo es devastadora: “Me cuentan que si bien Piñón pidió disculpas públicas a sus familiares, ellos no estarían pensando en perdonarlo, sentirían que todo tiene un límite y que ya no lo sienten su padre, no lo reconocen así y hasta ni siquiera lo llamarían así”.