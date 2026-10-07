Pity Álvarez habló del homicidio, pidió perdón y dejó una impactante frase: "Tal vez me dé el mismo castigo"

Qué determinó la nueva pericia sobre Pity Álvarez

Mientras sus declaraciones volvían a poner el caso en el centro de la atención, la causa por el homicidio de Cristian Díaz registró un avance importante de cara a la posible reanudación del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez.

Los especialistas oficiales elaboraron un informe de casi 30 páginas que fue presentado este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. El resultado de la evaluación será clave para definir cómo continuará el proceso, que había sido suspendido nuevamente debido al estado de salud del exintegrante de Viejas Locas e Intoxicados.

Luego de analizar su situación actual, los peritos determinaron que Álvarez está “apto para afrontar el proceso”. Según concluyeron, las capacidades psíquicas necesarias para comprender el desarrollo del juicio y participar de él se encuentran estabilizadas.

Además, los profesionales indicaron que no encontraron elementos objetivos que permitan establecer una afectación de sus facultades que le impida ejercer adecuadamente su derecho a defensa.

Para llegar a esa conclusión, los especialistas no se limitaron a la última evaluación presencial. También tuvieron en cuenta pericias anteriores, diferentes estudios realizados al músico, documentación relacionada con su internación actual y material audiovisual reciente.

Pity Álvarez

Dentro de los elementos analizados también se incluyeron tres entrevistas que Pity Álvarez brindó en distintos momentos y que fueron incorporadas al expediente a pedido del fiscal general Sandro Abraldes. De acuerdo con el informe, en esas apariciones pudieron observar comportamientos, formas de comunicación y capacidades cognitivas que, en principio, resultan compatibles con el ejercicio de sus derechos procesales.

La última pericia había sido ordenada por el Tribunal Oral N°29 y se llevó adelante este lunes en las instalaciones del Cuerpo Médico Forense, ubicadas en Lavalle 1429. Del procedimiento participaron un psiquiatra y un psicólogo oficiales, además de los peritos designados por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.

Durante el encuentro, los especialistas describieron al cantante como “vigil, tranquilo” y señalaron que presentó una actitud de “colaboración fluctuante y globalmente orientado”. También consignaron que respondió adecuadamente a las preguntas y logró mantener un nivel de atención sostenido, aunque en algunos momentos se mostró menos participativo y evitó profundizar sobre determinados asuntos.

Finalmente, los profesionales reconocieron que su intervención durante la evaluación fue “por momentos, limitada y fluctuante”, pero entendieron que esa circunstancia no representa un impedimento suficiente para frenar la continuidad del expediente. A su vez, indicaron que durante la entrevista no se detectaron alteraciones sensoperceptivas, como delirios o alucinaciones.