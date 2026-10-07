Pity Álvarez habló del homicidio, pidió perdón y dejó una impactante frase: "Tal vez me dé el mismo castigo"
Pity Álvarez se refirió al crimen de Cristian Díaz y expresó sus disculpas hacia sus familiares en DDM. Los detalles en la nota.
A la salida del Cuerpo Médico Forense, Cristian “Pity” Álvarez rompió el silencio y dejó una serie de declaraciones sobre el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. Después de someterse a una nueva evaluación por la causa, el músico expresó su arrepentimiento y tuvo palabras dirigidas a la familia de la víctima.
Ante las cámaras, Santiago Riva Roy le preguntó qué tenía para decirles a los familiares de Díaz. Sin extenderse, Álvarez respondió: “Que me perdonen”. Segundos después, agregó: “Estoy muy arrepentido”.
Las declaraciones se produjeron luego de que el cantante atravesara una nueva evaluación médica destinada a establecer si se encuentra en condiciones de continuar afrontando el proceso judicial. La pericia presencial se realizó este lunes y sus conclusiones fueron incorporadas al expediente durante este martes.
El intercambio continuó cuando Riva Roy llevó la conversación hacia las creencias del músico. “¿Creés en la justicia divina?”, le preguntó. “Sí”, respondió Pity.
Luego, el cronista quiso saber cómo imaginaba las consecuencias de lo ocurrido y profundizó: “¿Creés que Dios te perdona, crees que te va a condenar por esto?”. Fue entonces cuando Álvarez lanzó una contundente frase: “Tal vez me dé el mismo castigo”.
Qué determinó la nueva pericia sobre Pity Álvarez
Mientras sus declaraciones volvían a poner el caso en el centro de la atención, la causa por el homicidio de Cristian Díaz registró un avance importante de cara a la posible reanudación del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez.
Los especialistas oficiales elaboraron un informe de casi 30 páginas que fue presentado este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. El resultado de la evaluación será clave para definir cómo continuará el proceso, que había sido suspendido nuevamente debido al estado de salud del exintegrante de Viejas Locas e Intoxicados.
Luego de analizar su situación actual, los peritos determinaron que Álvarez está “apto para afrontar el proceso”. Según concluyeron, las capacidades psíquicas necesarias para comprender el desarrollo del juicio y participar de él se encuentran estabilizadas.
Además, los profesionales indicaron que no encontraron elementos objetivos que permitan establecer una afectación de sus facultades que le impida ejercer adecuadamente su derecho a defensa.
Para llegar a esa conclusión, los especialistas no se limitaron a la última evaluación presencial. También tuvieron en cuenta pericias anteriores, diferentes estudios realizados al músico, documentación relacionada con su internación actual y material audiovisual reciente.
Dentro de los elementos analizados también se incluyeron tres entrevistas que Pity Álvarez brindó en distintos momentos y que fueron incorporadas al expediente a pedido del fiscal general Sandro Abraldes. De acuerdo con el informe, en esas apariciones pudieron observar comportamientos, formas de comunicación y capacidades cognitivas que, en principio, resultan compatibles con el ejercicio de sus derechos procesales.
La última pericia había sido ordenada por el Tribunal Oral N°29 y se llevó adelante este lunes en las instalaciones del Cuerpo Médico Forense, ubicadas en Lavalle 1429. Del procedimiento participaron un psiquiatra y un psicólogo oficiales, además de los peritos designados por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.
Durante el encuentro, los especialistas describieron al cantante como “vigil, tranquilo” y señalaron que presentó una actitud de “colaboración fluctuante y globalmente orientado”. También consignaron que respondió adecuadamente a las preguntas y logró mantener un nivel de atención sostenido, aunque en algunos momentos se mostró menos participativo y evitó profundizar sobre determinados asuntos.
Finalmente, los profesionales reconocieron que su intervención durante la evaluación fue “por momentos, limitada y fluctuante”, pero entendieron que esa circunstancia no representa un impedimento suficiente para frenar la continuidad del expediente. A su vez, indicaron que durante la entrevista no se detectaron alteraciones sensoperceptivas, como delirios o alucinaciones.
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