Dolor en "100% Lucha": murió el segundo integrante del programa en menos de una semana

En medio de la conmoción por el fallecimiento, una fanática compartió una campaña solidaria para colaborar con los gastos del sepelio. A través de una publicación en redes sociales, difundió un pedido de ayuda en el que se informó que la familia de Carelli se encuentra recaudando donaciones para poder afrontar los costos del funeral.

“En esta difícil situación, pedimos la ayuda de amigos y fanáticos para recaudar donaciones para poder hacer un sepelio”, expresa el mensaje difundido junto a una imagen de despedida del recordado Gorutta Jones.

La campaña invita a quienes deseen colaborar a realizar un aporte económico o ayudar compartiendo la información. Mientras tanto, los fanáticos continúan expresando su dolor por la partida de uno de los personajes más emblemáticos que dejó 100% Lucha en la televisión argentina.