De qué murió Daniel Castellani a los 65 años

Su posterior transición al banco de suplentes fue igual de exitosa y laureada en todo el planeta. Al frente de la selección masculina argentina entre 1993 y 1999, logró conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y condujo al plantel hasta los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Su gran proyección lo llevó a triunfar en el viejo continente, guiando a la selección de Polonia al codiciado título del Campeonato Europeo en la edición de 2009. A nivel de clubes, se consagró multicampeón dirigiendo a Bolívar en nuestro país, y sumó otras cinco vueltas olímpicas internacionales al mando del SKRA Belchatow polaco, destacándose también en instituciones de renombre como el Sir Safety Perugia de Italia y el Fenerbahçe IDH Sigorta de la liga turca.

La Federación del Voleibol Argentino (FEVA) lo despidió con un comunicado oficial en medio de un enorme dolor, reconociendo su inmensa dimensión deportiva: “Marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino”.