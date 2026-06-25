De qué murió Daniel Castellani a los 65 años
El icónico referente del vóley nacional, Daniel Castellani, falleció a los 65 años. Conocé los detalles de la dura enfermedad que atravesó el entrenador.
El mundo del deporte se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Daniel Castellani, uno de los pilares fundamentales del vóley argentino. El histórico jugador y destacado entrenador murió este jueves a los 65 años tras afrontar una larga lucha contra una severa enfermedad que deterioró su salud.
De qué murió Daniel Castellani y su dura lucha contra el cáncer
La repentina partida de esta inmensa figura generó un profundo impacto. Respecto a los motivos de su deceso, se sabe que el exentrenador batallaba tenazmente contra una grave patología. En el año 2023, durante una profunda entrevista concedida al diario La Nación, el propio protagonista había revelado que recibió un duro diagnóstico de cáncer a principios de ese mismo año. Esta lamentable noticia llegó poco tiempo después de que asumiera el importante cargo como director técnico de Las Panteras, la selección femenina de nuestro país.
A pesar de la extrema gravedad de la enfermedad que padecía, Castellani demostró una resiliencia admirable frente a la adversidad. Continuó estoicamente al frente del equipo nacional con un proyecto a largo plazo que estaba fuertemente orientado hacia los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Durante ese complejo período personal, logró que el conjunto femenino obtuviera el primer título de su historia en la Copa Panamericana y que además alcanzara la gran final del Campeonato Sudamericano. También tuvo una labor sumamente destacada en el difícil Preolímpico disputado en Japón rumbo a París 2024, aunque Argentina finalmente no logró conseguir la plaza olímpica en aquella ocasión.
El imborrable legado en el vóley nacional e internacional
Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 21 de marzo de 1961, supo construir una carrera verdaderamente brillante desde sus inicios en las canchas de Boca Juniors y GEBA, hasta llegar a brillar en los clubes más exigentes de Argentina, Brasil e Italia. Con la camiseta del seleccionado nacional, se desempeñó como el gran capitán ininterrumpidamente entre los años 1981 y 1988. Su exitoso ciclo como jugador dejó marcas imborrables: la histórica medalla de bronce en el Mundial de Buenos Aires de 1982 y la recordada presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.
Su posterior transición al banco de suplentes fue igual de exitosa y laureada en todo el planeta. Al frente de la selección masculina argentina entre 1993 y 1999, logró conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y condujo al plantel hasta los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Su gran proyección lo llevó a triunfar en el viejo continente, guiando a la selección de Polonia al codiciado título del Campeonato Europeo en la edición de 2009. A nivel de clubes, se consagró multicampeón dirigiendo a Bolívar en nuestro país, y sumó otras cinco vueltas olímpicas internacionales al mando del SKRA Belchatow polaco, destacándose también en instituciones de renombre como el Sir Safety Perugia de Italia y el Fenerbahçe IDH Sigorta de la liga turca.
La Federación del Voleibol Argentino (FEVA) lo despidió con un comunicado oficial en medio de un enorme dolor, reconociendo su inmensa dimensión deportiva: “Marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino”.
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