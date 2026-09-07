Suspendieron nuevamente el juicio por homicidio contra Pity Álvarez: los motivos
Este lunes se reanudó el debate, pero volvió a interrumpirse por un pedido de la defensa para recusar a todo el tribunal y al fiscal de la causa.
El proceso judicial que pesa sobre Cristian Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano, sumó un nuevo capítulo de parálisis. Este lunes, la audiencia fue nuevamente suspendida tras un planteo de la defensa del músico, que solicitó formalmente la recusación de los tres magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires y del fiscal de la causa, Sandro Abraldes.
Por qué la defensa de Pity Álvarez solicitó la recusación del tribunal y el fiscal de la causa
La presentación fue elevada por los abogados defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños. Los letrados fundamentaron su estrategia en la falta de condiciones para la continuidad del debate, haciendo hincapié en la reciente descompensación que sufrió el artista la semana pasada y que obligó a su traslado e internación de urgencia en el Hospital Fernández.
A pesar de que Álvarez estuvo presente en la sala para la reanudación del proceso, sus representantes legales buscaron frenar el desarrollo de la jornada desde el comienzo. "Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate", argumentó Baños al tomar la palabra ante el tribunal.
Debido a la magnitud del pedido formulado contra el tribunal y la fiscalía, las actuaciones pasaron a depender del pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal, instancia que deberá evaluar la validez del planteo en las próximas horas antes de determinar cómo y cuándo se reanudará el juicio.
Cabe señalar que el futuro del juicio quedará definido en el corto plazo. Se estima que en un lapso no mayor a 48 horas la Justicia se pronuncie respecto a la recusación solicitada por la representación legal.
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