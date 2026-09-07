Suspendieron nuevamente el juicio por homicidio contra Pity Álvarez: los motivos

El proceso judicial que pesa sobre Cristian Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano, sumó un nuevo capítulo de parálisis. Este lunes, la audiencia fue nuevamente suspendida tras un planteo de la defensa del músico, que solicitó formalmente la recusación de los tres magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires y del fiscal de la causa, Sandro Abraldes.