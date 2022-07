La pregunta de Sabrina Rojas que hizo llorar a Sofía "Jujuy" Jiménez en Podemos Hablar

"Si pudiese elegir, no volvería a trabajar con Horacio. Tuve que hacerlo todo un mes después de pasarla mal en enero. Si tuviese que hacerlo de nuevo hoy, modificaría el rol donde me ponía, cuidar mi espacio y hacerme cargo de quién soy. No tener miedo ni vergüenza", explicó Sofía Jiménez .

"Tengo que creer en mí. En ese momento la pasaba de verdad muy mal. Yo le daba mucho poder a él porque era más grande y porque era el hombre", dijo la ex pareja de Del Potro entre lágrimas.

También le preguntó por el Pelado López

"Si el proyecto es entre dos conductores: Horacio Cabak o Pelado López. Tenés que elegir uno", le repreguntó de Rojas:

"Voy a desdramatizar y ser realista: el trabajo es de las cosas más valiosas y le meto mucho pasión, lo cuido y lo disfruto. Ya pasó más tiempo, así que si tengo que elegir... el Pelado", aseveró.