El insólito blooper de un conductor de TN que obligó a cortar la transmisión: "¿Cómo está el agujero?"

Durante la emisión matutina, al dar las 11:04, los periodistas introdujeron la efeméride ambiental del día: "Es el Día Mundial de Protección de la Capa de Ozono". Fue entonces cuando uno de los presentadores lanzó una pregunta con un evidente doble sentido que tomó por sorpresa al especialista del clima: "¿Cómo está el agujero?".