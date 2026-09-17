El insólito blooper de un conductor de TN que obligó a cortar la transmisión: "¿Cómo está el agujero?"
En lo que, sin dudas, fue el momento televisivo del día, el conductor y un panelista de TN protagonizaron un insólito ida y vuelta viral, que desató risas.
Un insólito y divertido momento de tensión en vivo se vivió en la pantalla de Todo Noticias (TN) cuando un intercambio entre los conductores desató las risas del equipo de producción y obligó a cortar abruptamente la transmisión para ir a un corte.
El insólito blooper de un conductor de TN que obligó a cortar la transmisión: "¿Cómo está el agujero?"
Durante la emisión matutina, al dar las 11:04, los periodistas introdujeron la efeméride ambiental del día: "Es el Día Mundial de Protección de la Capa de Ozono". Fue entonces cuando uno de los presentadores lanzó una pregunta con un evidente doble sentido que tomó por sorpresa al especialista del clima: "¿Cómo está el agujero?".
Tratando de mantener el profesionalismo y el hilo de la información ambiental, el especialista intentó responder seriamente sobre la situación meteorológica: "Eh, se está empezando a formar ahora porque es de origen natural, pero...", se lo escucha decir.
Sin embargo, el chiste implícito en la formulación de la pregunta resultó imposible de disimular en el estudio. Entre risas ahogadas y la incomodidad del momento, la producción decidió mandar directamente la placa institucional y mandarlos a la tanda publicitaria.
Justo antes de que el micrófono se cerrara por completo, se llegó a escuchar al conductor defenderse tentado entre risas: "¡Yo hice bien la pregunta!".
El fragmento del video no tardó en volverse viral en las redes sociales, donde los usuarios celebraron el blooper y la clásica espontaneidad del vivo televisivo.
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