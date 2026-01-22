Se definió el futuro televisivo de Susana Giménez en 2026: el firme pedido que le hizo a Telefe

¿Peleados? Alertan por un fuerte conflicto interno entre Susana Giménez y Marley en Telefe

Versiones cruzadas y cambios internos en el canal habrían tensado el histórico vínculo entre la diva y el conductor. Los detalles en la nota.

susana y marley.jpg

Desde Punta del Este comenzaron a circular versiones que ponen el foco en un posible distanciamiento entre dos de las figuras más emblemáticas de Telefe. La relación profesional y personal entre Susana Giménez y Marley atravesaría un momento delicado, con señales que indicarían que el vínculo ya no es el mismo, especialmente después del último viaje a Turquía que compartieron para el ciclo Por el mundo.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, donde advirtió que “podría romperse una amistad de décadas o quizás ya se rompió. Susana Giménez no viajará más con Marley en su programa”. Según explicó el periodista, los cambios en la conducción del canal impactaron de lleno en las condiciones de trabajo de varias figuras históricas, con un ajuste en los presupuestos destinados a la programación.

En ese contexto, Etchegoyen detalló que anteriormente el canal se hacía cargo del financiamiento del ciclo de Marley, pero que ahora esa responsabilidad recae exclusivamente en su productora. “La productora de Alejandro es la que lleva adelante absolutamente todo”, señaló.

Otro punto que habría generado malestar tiene que ver con ciertas ausencias de Susana en momentos clave del programa. De acuerdo a la información difundida, “incluso no se tomó bien Marley que Susana no participe de algunos momentos en ese programa como por ejemplo la entrevista a Icardi. Susana va al Mundial eso está confirmado y hará especiales. Pero difícilmente la volvemos a ver con Marley en pantalla”.

Sobre la situación actual de la diva, Etchegoyen remarcó que los contenidos que tiene previstos realizar ya estaban contemplados en el presupuesto, aunque aclaró que “la actualidad de ella es totalmente diferente a la de siempre. Ya no tiene productor que la reciba cada vez que va al canal y tampoco cobra sueldo sin trabajar, decisión que se tomó en la señal desde principios del 2025”.

Mientras tanto, Marley continúa activo con su proyecto El show del verano en Luzu TV, donde comparte pantalla con Florencia Peña. En cambio, el futuro televisivo de Susana aparece rodeado de incertidumbre. “Susana no es prioridad. Por supuesto, la quieren tener en el canal, pero hay que ver qué pasa”, afirmó el periodista.

Y concluyó: “Es una Susana que no quiere hacer cualquier programa y que no se sintió cómoda con el programa del año pasado porque le querían imponer famosos nuevos. Hubo un debate en su momento en el canal con lo que quería el canal y lo que quería Susana”.