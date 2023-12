Afirman que retuvieron al Pollo Álvarez en Miami tras los Martín Fierro Latino

pollo alvarez.jpg

Y continuó: No se pudo cumplir con eso. Ella no pudo tener las dos o tres notas que le habían prometido en la alfombra roja para promocionar su lugar y tampoco pudo entregar un premio arriba del escenario, que era a La Jaula de la Moda. Ella no subió a entregarlo y nunca pudieron hacerle la nota por el desorden en el escenario. ¿Cuál era el beneficio para ella de hospedar gratis a los conductores? Ninguno”.

“Como no le cumplieron, quiso que le paguen”, cerró Mariana Brey sobre el escándalo en los premios Martín Fierro Latino que habrían tenido al Pollo Álvarez como daño colateral.

La palabra del Pollo Álvarez

“Yo conocí a la dueña del hotel, Analía. Es amorosa”, admitió “El Pollo”. Para dejar en claro que no existió ningún tipo de problema, el presentador concluyó: “Cuando terminaron los premios, me fui. No sé porque eso lo organizaba la producción. No sé si la producción pagó o no pagó, pero retener no, no me retuvieron. Me fui al aeropuerto sin ningún problema”.

Tras la vuelta a su programa Poco Correctos , decidieron comentar la polémica que se generó alrededor del Martín Fierro Latino. Entonces, el Pollo declaró: "Voy a decir lo que yo creo, cuál es mi postura. Obviamente tengan en cuenta que detrás de un Martín Fierro, de un premio, hay mucho laburo, hay mucha gente trabajando, entonces voy a ser cuidadoso".

"Tengo dos posturas al respecto, la primera, Martín Fierro Latino en Miami me parece sensacional, la idea es buena, la convocatoria fue excelente, gente de toda Latinoamérica, hubo más de 500 personas, eso bárbaro. Segundo, los premios me parecen excelentes, la alfombra roja con muchos medios internacionales. Está bueno hacerlo", comenzó diciendo.

Y agregó: "Después obviamente, si me preguntás a mí, que estuvimos con Caro, la verdad es que la tuvimos que remar mucho... Porque es el primero, porque hay muchas cosas para ajustar. Yo confío en que el segundo va a salir 100 veces mejor. Es cierto que hubo algunos (problemas). Se tiene que hacer el segundo, hay que mejorar mucho".