Ponte Perro, la revelación del RKT: "La música es un lenguaje universal"

Ponte Perro es un artista que reúne más de 200 mil seguidores en sus redes sociales. En su breve trayectoria ha llegado a colaborar con artistas de la talla de L-gante y Perro Primo y promete revolucionar el género del RKT con su estilo.

En diálogo con minutouno.com, el artista palpitó su participación en el Lollapalooza 2025 y dio detalles de lo que será su próximo álbum.

"Hace un año atrás, yo tuve la invitación de parte de mi equipo para el Lollapalooza, para que vaya a ver. Cuestión que, como fue un problema mío que tardé en buscar las entradas, y todo eso, eran tipo 6 de la tarde, no teníamos lugar para poder entrar. Entonces yo digo, bueno, me voy a tirar por el lado de los artistas", comenzó contando el cantante sobre cómo llegó la noticia para participar de uno de los festivales de música más importantes.

Y, siguió: "Entonces voy y y digo, '¿cómo andás? Yo soy cantante' Y el de la puerta me dice: 'no, amigo, esto es para los artistas que participan' y me cerró la puerta en la cara. Y te juro que agarro y le digo: 'acordate que el año que viene entro por esta puerta'".

"Después de eso, un día llegué a la productora, me llaman, y me dicen, bueno, 'tené cuidado con lo que deseas, tenés el Lollapalooza 2025'". Estoy trabajando lo más tranquilo, paso a paso, tratando de ser profesional cada día, cada ensayo, cuidándome, tratando de estar bien de salud para llegar a ese día y nada, calmar la ansiedad. Como que estoy dejando que todo fluya", dijo en referencia a cómo se prepara para afrontar este gran compromiso.

El crecimiento del RKT y el posicionamiento en la industria de la música

Por otro lado, Ponte Perro habló del crecimiento que tuvo el RKT en el último tiempo y cómo logró posicionarse en la industria de la música, generando un gran impacto en la gente.

"Creo que estamos tratando de copar lo mejor posible y de la mejor manera profesional porque si hay algo que pasó, fue todo arrancando con un sueño, por así decirlo, como un hobbie, juntarse con amigos, crear música, pero llegó un momento y dijimos: 'bueno, este es nuestro camino, ahora hay que profesionalizarse'", comentó.

Luego, agregó: "Y creo que hay algo que tienen que estar teniendo porque estamos pisando fuerte y porque muchos géneros quieren compartir con nosotros y quieren estar haciendo de este lado musical, del género urbano. Fíjate que hay grandes artistas que se metieron con uno de los referentes de nuestro género y te das cuenta que quieren un mismo. Creo que fue gracias a que nos estamos profesionalizando todo y lo tomamos muy en serio. No es que dijimos, bueno, esto es algo que tenemos por ahí. No, es algo barrial, es algo urbano, algo bien de corazón, algo bien 100% argentino, bueno, hay que hacerlo valer".

"Y hoy en día creo que estamos en el camino ese y estamos pisando fuerte. Yo creo que ahí es lo que genera con cierto público, cuando empieza a ganarse el corazón de la gente y empiezan a sentir algo por el artista también, creo que ahí se basa en eso. Por eso te digo que nosotros tratamos de 100% profesionalizar, ¿entendés? No decir, bueno, hoy hago unas temitas. No, esto es día, tarde, noche, pensando en una escena familiar, aunque no lo creas. Decir, bueno, uy, mirá, se ocurrió esto, dale, vamos a llamar a tu amigo", siguió explicando.

"Yo siempre digo que para mí el RKT se basa en una palabra sola que es humildad. Y ahí es donde entra, donde vos decís 'soy el Ponte Perro, que ojalá Dios quiera, anuncio mi primer Movistar Arena, y la gente va al corazón y dice, Ponte Perro se lo merece, yo voy, pago la entrada para ir a ver a ese pibe", comentó.

Además, el cantante opinó sobre aquellos que subestiman al RKT y dio su punto de vista al respecto. "Yo te soy sincero, de verdad, a mí la opinión de los demás no me interesa realmente, en el sentido de que yo trato de buscar lo que me sale a mí del alma, lo que a mí me gusta de corazón y hacer, tampoco soy de las personas que también critica los géneros que hacen lo demás, porque yo creo que, si hay algo que tengo que decir, a mí me encanta la gente que se anima a crear, a hacer, ¿entendés? Y en la vida te van a subestimar por todo, si sos empresario número uno, si juntás cartón, si sos barbero, si sos futbolista, subestiman el mundo, ¿entendés? Subestiman hasta Dios, por así decirlo. Yo no me siento subestimado porque yo sé lo que soy capaz y toda la gente que tengo atrás mío es el empujón que me da a mí para que nada me derribe", dijo con contundencia.

Cuándo presentará su nuevo álbum

En un año que promete ser muy exitoso, Ponte Perro reveló detalles de lo que será su nuevo álbum y cuándo estará disponible para que sus seguidores puedan disfrutarlo.

En cuánto a la decisión de fusionar el funky brasilero con el RKT, el cantante comentó: "Yo sé que la música es un lenguaje universal, ¿entendés? Se conecta en todos lados. Y es que creo que el mejor centro de comunicación es la música. Y ahí es donde ves que empieza a unirse todo".

"Febrero, empezando Marzo, más o menos, ya tenemos el álbum. Estamos ahí y ya salió el primer corte, salió el primer tema: "Muito foto", que tenemos MC Pánico", dijo sobre lo que se viene en su próximo trabajo.

"Elegí canciones realmente que sí me gustaron un montón. También pensé un poco estratégico, tengo más temas por fuera, más features, pero van a salir más adelante. Siento que no es por ahora el momento. O sea, hay que guardar un poco", lanzó entre risas.

Entrevista Ponte Perro