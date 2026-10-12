Habló Darío Giordano tras ser acusado de violencia física por sus hijos: "Hice lo que pude"

En su escrito, Giordano rechazó categóricamente las denuncias de violencia intrafamiliar y recordó el fallo de la Justicia a su favor: "Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia".

Asimismo, aclaró que "se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018" y fundamentó su postura mencionando al resto de sus hijos: "Siempre me resultó extraño que alguien ayudara a salir de un hogar supuestamente violento a dos menores y dejara allí a una pequeña de apenas siete años", señaló, en dirección a Azul, la hija que quedó viviendo con él cuando sus varones decidieron irse con Gustavo Yankelevich y Cris Morena.

Respecto a la controversia y los dichos de su entorno, Giordano enfatizó su decisión de no alimentar un enfrentamiento mediático con su hijo Valentín: "No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín. No voy a responderle a través de los medios de comunicación. No voy a cuestionar sus sentimientos ni a exponer episodios de nuestra intimidad familiar para intentar demostrar que tengo razón. Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma".

El estremecedor video de Romina Yan hablando de su esposo que se viralizó tras la denuncia de su hijo.

Del mismo modo, admitió las dificultades que atravesó durante el duelo: "Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso".

Finalmente, remarcó la desigualdad que siente frente a la exposición mediática de otras partes involucradas: "Hay personas poderosas que tienen la posibilidad de instalar su versión de una historia. Otras, como yo, apenas tenemos nuestra palabra. Pero la exposición pública, los contactos y el poder no convierten una versión en verdad".

Giordano concluyó asegurando que su meta principal es preservar el vínculo privado con su familia: "No pretendo ganar una discusión pública. Quiero conservar la esperanza de que algún día podamos hablar de todo esto en la intimidad, sin intermediarios, sin cámaras y sin que nadie necesite hablar por nosotros".