Un problema de salud obligó a Nico Vázquez a suspender las funciones de "Rocky": qué le pasó
El actor suspendió sus funciones del fin de semana por motivos de salud, en un momento personal delicado tras su separación de Gimena Accardi.
Nico Vázquez atraviesa un momento personal y físico complejo. En los últimas semanas, se mostró visiblemente afectado por su reciente ruptura con Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de relación. A esa situación emocional se le sumó un problema de salud que lo obligó a suspender sus compromisos laborales.
El actor, protagonista de la obra Rocky, sufrió una lesión intercostal durante una de las funciones, pero en su profesionalismo decidió continuar adelante. Sin embargo, el cuadro empeoró con el correr de los días y no tuvo más opción que hacer una pausa para recuperarse.
“Gracias por su comprensión y apoyo”, escribió en sus redes sociales, donde también compartió el comunicado oficial informando la reprogramación de las funciones previstas para este fin de semana.
"Información importante. A raíz de un desgarro en el músculo piramidal que sufrió Nico Vázquez, las funciones de Rocky previstas para este fin de semana han sido reprogramadas", detalla el texto difundido en su cuenta oficial.
Según el comunicado, las funciones suspendidas serán reprogramadas para fines de septiembre, y se aclara que quienes ya hayan adquirido entradas podrán solicitar el reintegro correspondiente en los puntos de venta habilitados.
Cabe resaltar que este parate llega en un momento especialmente delicado para Nico, quien no solo enfrenta una lesión física, sino también la exposición mediática de su separación, una noticia que sorprendió a sus seguidores y al ambiente artístico.
