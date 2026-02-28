Quiénes son los famosos candidatos a entrar en Gran Hermano Generación Dorada este domingo
Dieron a conocer los nombres de las personas que podrían sumarse al reality más famosos del mundo en los próximos días.
La casa de Gran Hermano atraviesa horas decisivas. A menos de una semana de su estreno, la edición Generación Dorada ya enfrenta movimientos inesperados luego de las salidas obligadas de Daniela de Lucía y Divina Gloria, situación que obligó a la producción a acelerar la búsqueda de reemplazos para mantener intacta la dinámica del juego.
La información salió a la luz este viernes en LAM, el ciclo de América TV, cuando la periodista Pilar Smith anticipó que la decisión está prácticamente tomada. Con su característico cuaderno en mano, la panelista aseguró que la producción ya tiene a tres posibles participantes en evaluación y que el ingreso podría concretarse en cuestión de días.
“Se están evaluando tres nombres. De estos tres que vamos a dar ahora, entran dos. Domingo o lunes, me dicen”, lanzó, generando expectativa inmediata tanto en el estudio como entre los seguidores del reality.
Luego comenzó a revelar la lista de candidatas. “Candidata número uno: Inés Lucero”, anunció, en referencia a la joven que ganó popularidad tras su participación en Survivor. Su perfil competitivo y su experiencia previa en televisión la posicionan como una jugadora capaz de modificar rápidamente las alianzas dentro de la casa.
El segundo nombre también dio que hablar. Smith recordó a una aspirante que estuvo muy cerca de ingresar desde el inicio del programa: “También conté que quien se había sacado la foto y no ingresó de una, pero estaba ahí como suplente e ingresaría próximamente, es Alejandra Majluf”, explicó. En ese momento, el conductor Ángel de Brito agregó que la actriz “odia a Andrea del Boca”, según comentarios que recibió, lo que podría generar un fuerte cruce mediático si finalmente entra al juego.
Para completar la terna, la periodista mencionó a una figura conocida del universo reality: “Y la tercera que se está barajando es Camilota”. Se trata de Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, ex participante del programa, y recordada por su paso por Cuestión de Peso, un perfil que sumaría historia televisiva y posibles conflictos a la convivencia.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario