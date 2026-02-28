Quiénes son los famosos candidatos a entrar en Gran Hermano Generación Dorada este domingo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2027535866172747971?t=A4KyfKeln9ltFVkB-MYUqw&s=19&partner=&hide_thread=false GH: QUIENES ENTRARÍAN A LA CASA EN REEMPLAZO DE DANI "LA COACH" Y DIVINA GLORIA



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/0U7gbAHU7U — América TV (@AmericaTV) February 28, 2026

El segundo nombre también dio que hablar. Smith recordó a una aspirante que estuvo muy cerca de ingresar desde el inicio del programa: “También conté que quien se había sacado la foto y no ingresó de una, pero estaba ahí como suplente e ingresaría próximamente, es Alejandra Majluf”, explicó. En ese momento, el conductor Ángel de Brito agregó que la actriz “odia a Andrea del Boca”, según comentarios que recibió, lo que podría generar un fuerte cruce mediático si finalmente entra al juego.