Más cambios en Telefe: qué sucederá hoy martes con La Voz Argentina
Los frecuentes ajustes en la programación del canal de las pelotas han generado incertidumbre respecto a la emisión del programa. Enterate los detalles.
A medida que La Voz Argentina se acerca a su final, los seguidores del reality musical están más atentos que nunca. A pesar de esto, se muestran frustrados por los continuos cambios de Telefe en su grilla, lo que genera confusión sobre el día y horario de emisión del programa.
Lo cierto es que las transmisiones de partidos de la Selección Argentina y la Copa Libertadores, así como las elecciones en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre, han sido algunos de los motivos por los que el programa de Nicolás Occhiato no salió al aire en varias ocasiones.
Aunque el ciclo había extendido sus emisiones a seis días semanales (de domingo a viernes), los fans se han encontrado con la sorpresa de que no se emite en las noches esperadas. Por ello, la incertidumbre en torno a la programación es palpable.
El reality se está emitiendo ahora de lunes a jueves, con una nueva presentación de "Tercer Round", donde el equipo de Miranda! competirá en su horario habitual, luego de que este lunes lo hiciera el Team Luck Ra.
Uno por uno, quiénes compiten en el Team Miranda!
- Emiliano Villagra.
- Thomas Guzmán.
- Sofía Verna.
- Pablo Cuello.
- Joaquín Martínez.
- Eugenia Rodríguez.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Tercer Round de La Voz Argentina se podrá ver este martes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
