Nico Cotton, el productor del momento: "Si el artista no emociona, no podés hacer magia"

Conociendo Rusia - "Se Me Hizo Tarde" (Video Oficial)

¿Qué significan esas 17 nominaciones a los Premios Gardel?

- Obviamente es algo positivo. Es divertido hacer proyectos con este tipo de llegada, de alcance. Ser parte de proyectos a los que les va bien. Igual, no es lo central para mí. Lo que más me gusta es trabajar de lo que me gusta y compartir música con artistas talentosos que tienen cosas para decir y ser alguien que los ayude a eso.

¿Cómo es pasar de un proyecto al otro desde el lado del productor?

- A veces los contrastes son muy distintos. De todas formas, es un poco mi naturalidad como músico y ser humano. Siempre fui muy abierto. En una playlist mía de Spotify está Bad Bunny y también Radiohead. Las técnicas de producción son completamente distintas en algunos casos.

Vos no te encasillás como productor de determinado género…

- Soy productor, punto. Puedo producir cualquier tipo de música. La experiencia me permite combinar el mundo de lo analógico de lo digital. Hacer un disco con una computadora y otro con músicos e instrumentos tradicionales.

Nicki Nicole - Colocao (Video Oficial)

¿Qué buscas en cada canción que producís?

- La respuesta es muy fácil. La canción tiene que emocionar. Tocarte una fibra emotiva, ya sea generar un nudo en la garganta o sea ganas de salir a bailar. Producir es buscar esos puntos para que la canción emocione. Cuando el artista no emociona, no podés hacer magia. Hoy por suerte me puedo dar el lujo de con quién trabajar. Ahí sí está bueno. Hay artistas que llaman a un productor pensando que te va a hacer sonar de determinada forma. No es así. El sonido es del artista.

¿Con quién tenés pendiente trabajar?

- Con un montón de artistas que me encantan. Por suerte, muchas veces me pongo un objetivo y lo logro. Tengo ganas de poner un pie afuera. Estamos viendo de hacer cosas en Estados Unidos. Está bueno siempre trabajar con alguien que te sorprenda.

¿Es fácil trabajar con los artistas de la nueva generación?

- Es fácil. Como en todo ámbito, hay artistas más permeables y otros que no. Con algunos te llevás mejor y con otros tenés que saber manejar la situación. Por ejemplo, con el Ruso (Mateo Sujatovich de “Conociendo Rusia”) somos hermanos por ejemplo. Con otros no tanto pero trabajamos y está todo bien. También hay algo de que cuando un artista te llama, es porque confía en tu criterio para trabajar.